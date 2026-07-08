Disponibile l’aggiornamento di luglio 2026 per Google Pixel: vediamo le novità

Se lo scorso mese è stato piuttosto ricco di novità, grazie alla distribuzione di Android 17 nella versione stabile e al Pixel Drop di giugno, l'aggiornamento di luglio porta poche aggiunte. Google si è concentrata principalmente sulla correzione di bug, precisamente per tutti i telefoni Pixel 6 e successivi, nonché per tutti i Pixel Tablet e i pieghevoli Pixel. Prima di procedere con le note ufficiali, specifichiamo che la build in questione è la CP2A.260705.006.