Disponibile l’aggiornamento di luglio 2026 per Google Pixel: vediamo le novità

Se lo scorso mese è stato piuttosto ricco di novità, grazie alla distribuzione di Android 17 nella versione stabile e al Pixel Drop di giugno, l'aggiornamento di luglio porta poche aggiunte. Google si è concentrata principalmente sulla correzione di bug, precisamente per tutti i telefoni Pixel 6 e successivi, nonché per tutti i Pixel Tablet e i pieghevoli Pixel. Prima di procedere con le note ufficiali, specifichiamo che la build in questione è la CP2A.260705.006.
Le note dell’aggiornamento
Come vi abbiamo anticipato, sono stati risolti alcuni problemi specifici, quindi non aspettatevi particolari novità. Ecco di seguito un riepilogo:
- Correzione di un problema per cui alcune applicazioni si chiudevano in modo imprevisto o non si avviavano
- Correzione di un problema per cui diversi widget di sistema venivano visualizzati con colori o impostazioni di contrasto errati
- Correzione di un problema per cui, in determinate condizioni, alcuni dispositivi non riuscivano a caricare il sistema Android o rimanevano bloccati in un ciclo di avvio infinito (ve ne abbiamo precedentemente parlato in questo articolo)
- Correzione di un problema riscontrato sui dispositivi pieghevoli, per cui i pulsanti di navigazione cambiavano allineamento in modo imprevisto dopo aver piegato e aperto il dispositivo
- Correzione di un problema per cui l'effetto di forma dello sfondo copriva erroneamente il soggetto invece di apparire sullo sfondo
Il modo più semplice per scaricare l'aggiornamento è aspettare che compaia la notifica OTA, altrimenti sono già disponibili le immagini OTA dell'aggiornamento, se volete installarle manualmente.
Altre novità
Oltre ad aver distribuito la beta 6 di Android 17 QPR1, Google ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità pensata per i giocatori su dispositivi pieghevoli.
Si tratta di una modalità gaming con layout a doppio schermo, con un controller virtuale posizionato a metà schermo per migliorare precisione e comfort al tempo stesso. Potete scoprire tutte le novità di Android 17 nel nostro articolo dedicato.