Il fallimento di Xbox Game Pass è dovuto a Fortnite, Minecraft e Roblox, per un analista

Sono stati Fortnite, Minecraft e Roblox a determinare il fallimento di Xbox Game Pass: ne è convinto il noto analista Mat Piscatella, che da tempo parla di come le esperienze free-to-play di maggior successo assorbano il tempo degli utenti, lasciando ben poco spazio per altro.

"Se l'obiettivo è vendere abbonamenti, allora fai esattamente quello che Xbox ha fatto con Game Pass", ha scritto Piscatella. "Il problema è che, al di fuori della cerchia degli appassionati più accaniti, a pochi interessava" ciò che il servizio Microsoft aveva da offrire.

"Il grande pubblico non voleva giocare a tanti titoli diversi. Voleva giocare a Fortnite, Minecraft e Roblox. Il problema di Game Pass non era il servizio in sé, bensì piuttosto l'obiettivo di vendere abbonamenti e servizi, che all'epoca era la strategia perseguita da Microsoft."

Peraltro è emerso da alcuni ex dipendenti che l'idea iniziale del Game Pass si basava su di un catalogo di giochi già pubblicati e non prevedeva l'inclusione di nuovi titoli dal day one, cosa che avrebbe prodotto più danni che altro.