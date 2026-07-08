Huawei MatePad Pro Max debutta in Italia: il tablet OLED da 13,2" che vuole sostituire il PC

Huawei sferra un attacco frontale al mercato dei tablet premium e porta ufficialmente in Italia il nuovo MatePad Pro Max . Si tratta di un dispositivo di fascia alta che punta senza mezzi termini a ridefinire il concetto di produttività e creatività in mobilità, offrendo un'alternativa concreta e autosufficiente ai tradizionali computer portatili.

Caratteristiche tecniche del Huawei MatePad Pro Max

Il primo elemento a colpire è il design. Il MatePad Pro Max esibisce uno spessore di appena 4,7 millimetri e ferma la bilancia a 509 grammi. Numeri impressionanti per un dispositivo con schermo da oltre 13 pollici, che lo posizionano come il tablet più sottile e leggero del momento. Per evitare spiacevoli problemi di flessione, Huawei ha inoltre riprogettato lo scheletro interno, con una struttura in lega di alluminio che promette di incrementare del 60% la resistenza alla flessione rispetto al modello precedente del 2025. In questo modo ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland specificamente dedicata alla resistenza strutturale dei dispositivi ultrasottili (dovrebbe essere il primo tablet ad averla, ndr).

Huawei MatePad Pro Max

L'ampio pannello OLED flessibile con tecnologia PaperMatte da 13,2 pollici ha una risoluzione 3K e cornici ridotte all'osso (3,55 mm), che garantiscono un rapporto schermo-corpo del 94%. Grazie a un trattamento di nano-incisione del vetro, lo schermo elimina quasi totalmente i riflessi della luce artificiale e solare, offrendo un comfort visivo prolungato (certificato TÜV Rheinland Full Care Display 5.0). Questa finitura opaca non rovina i contrasti dell'OLED, ma restituisce una piacevole resistenza tattile quando si scrive o si disegna, simulando la sensazione della carta sotto la punta della penna.

Sotto il cofano, Huawei dichiara un boost prestazionale del 20% e un sistema di dissipazione termica migliorato del 30% rispetto alla passata generazione, supportati da una maxi-batteria da 9.760 mAh capace di coprire oltre 13 ore di riproduzione video continua.

Sul fronte software e degli accessori, il MatePad Pro Max si trasforma in un notebook a tutti gli effetti con la tastiera Glide inclusa, che è dotata di un layout a sei righe, una corsa dei tasti da 1,8 mm e un generoso touchpad cliccabile su tutta la superficie, con un alloggiamento magnetico per la stilo. Il sistema porta in dote anche il multitasking avanzato Live Multitask, l'app di disegno professionale GoPaint e l'applicazione Huawei Notes per gli appunti grafici.

La vera forza commerciale rispetto ad Apple e Samsung sta nel prezzo: Huawei non costringe l'utente a spendere centinaia di euro extra per gli accessori, proponendo una suite completa da ufficio già pronta all'uso direttamente nella scatola: Huawei MatePad Pro Max è disponibile da oggi sullo store ufficiale al prezzo di listino di 1.299 euro, con la tastiera Glide già inclusa nel prezzo. Per aggredire il mercato italiano, Huawei ha poi attivato una promozione valida fino al 31 luglio: uno sconto immediato di 100 euro sul tablet e la penna intelligente M-Pencil Pro inclusa gratuitamente nel pacchetto.

Insieme al tablet, la line-up italiana si arricchisce infine di due nuovi dispositivi per la connettività in mobilità e domestica: il sistema Huawei WiFi Mesh 3+ (in promo a 119 euro fino al 5 agosto) e il router portatile Huawei 4G Mobile WiFi 3 (disponibile scontato a 89 euro nello stesso periodo).