Borderlands 4 per Xbox Series X è al minimo storico su Amazon

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Un gioco divertente e frenetico
Si tratta precisamente del quarto capitolo della serie ed è perfetto se cerchi un'avventura frenetica e divertente. Potrai giocare da solo o in compagnia (fino a tre amici) e provare innumerevoli armi con bonus diversi, danni elementali e funzioni che ti divertiranno senza alcun problema. I personaggi sono dotati di specializzazioni diverse, nonché di un albero delle abilità su cui poter spendere i punti esperienza in base alle proprie preferenze.
Si tratta del miglior Borderlands di sempre; se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.