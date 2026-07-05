Epic Games chiude la causa contro l'ex collaboratore accusato di aver spifferato le collaborazioni di Fortnite

Epic Games ha chiuso una causa legale intentata contro un ex collaboratore accusato di aver diffuso informazioni riservate su Fortnite . L'ex contractor Hayden Cohen ha accettato una sentenza che gli vieta di "possedere, accedere, utilizzare o divulgare qualsiasi informazione confidenziale o segreto commerciale di Epic", con un divieto esteso anche alla condivisione di tali informazioni con terze parti.

Niente più leak

All'inizio dell'anno, Epic aveva citato in giudizio l'ex collaboratore, ritenendolo responsabile della diffusione anticipata di diverse collaborazioni non ancora annunciate all'interno di Fortnite. Il giornalista Stephen Totilo ha confermato via social che le parti hanno raggiunto un accordo, con l'ex contractor che si è impegnato a non divulgare ulteriori informazioni riservate ancora in suo possesso.

Cohen era accusato di aver rivelato in anticipo diverse collaborazioni di Fortnite, tra cui crossover con Minecraft, South Park, Ben 10 e Game of Thrones. Sebbene la causa originaria di Epic richiedesse un risarcimento per "danno effettivo e arricchimento ingiustificato", l'accordo proposto non specifica alcun tipo di compenso economico.

Una portavoce di Epic, Natalie Munoz, ha confermato al sito Game File: "Abbiamo intrapreso un'azione legale contro l'ex collaboratore che ha ripetutamente diffuso proprietà intellettuale riservata di partner e segreti commerciali ricevuti durante la sua collaborazione con Epic." Munoz ha aggiunto: "Abbiamo chiesto al tribunale di approvare l'ingiunzione concordata per garantire che non possa più pubblicare o condividere informazioni riservate di Epic."

La vicenda si collega ad alcune fughe di notizie diffuse nei mesi scorsi tramite un account attivo sui social, che pubblicava in anticipo dettagli su future collaborazioni di Fortnite; l'account in questione risulta ora disattivato.