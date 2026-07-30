Fortnite: torna Springfield in Reload assieme a John Wick in versione I Simpson

La celebre città dei Simpson torna infatti nel programma di rotazione delle mappe, accompagnata da alcune novità e da un nuovo punto d'interesse chiamato Confidenziale , che diventa il fulcro degli scontri tra i 50 giocatori presenti in partita.

Epic Games ha riportato in auge il crossover Fortnite x I Simpson , ora disponibile all'interno della modalità Reload (o Rientro), riportando Springfield al centro dell'azione e con una versione cartoonesca a tema dell'assassino John Wick .

Le altre novità

Springfield rimarrà l'unica mappa giocabile fino al 3 agosto, data in cui torneranno anche Fortezza élite e Succorsa. Nel frattempo, i giocatori possono completare gli incarichi dedicati a Reload e acquistare il Pass battaglia per ottenere una ricompensa bonus decisamente particolare: un John Wick in pieno stile Simpson, disponibile a partire da oggi, 30 luglio.

Con l'arrivo del crossover debutta anche una nuova stagione in Classifica, accompagnata da una serie di ricompense inedite. Scalando le posizioni si potranno ottenere nuovi oggetti cosmetici, tra cui la Ascia di Unreal di Rientro, riservata a chi raggiunge la posizione Unreal. Completando gli incarichi di completamento mappa sarà inoltre possibile ottenere un'ondata di ricompense aggiuntive, oltre al nuovo ombrello della vittoria, ottenibile vincendo una partita sia in Classifica sia in Fuori classifica.

Tra le novità di gameplay spicca il nuovo gadget Estrattore portatile di Rientro, che permette di evocare lo spiritello John Wick: una creatura in grado di rivelare per alcuni secondi i nemici vicini al giocatore e alla sua squadra dopo un'abbattuta o un'eliminazione. La schermata post‑partita di Reload è stata aggiornata per mostrare più chiaramente l'avanzamento in Classifica, evidenziando l'impatto di eliminazioni e piazzamento sulla progressione.