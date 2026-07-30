Epic Games Store svela i giochi gratis del 6 agosto, disponibili quelli di oggi

L' Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti della settimana e, allo stesso tempo, ha svelato i titoli che tutti i giocatori PC potranno riscattare da giovedì 6 agosto : Beacon Pines e We Were Here Together.

Una panoramica dei giochi gratis della prossima settimana

We Were Here Together è un videogioco cooperativo basato su enigmi, sviluppato da Total Mayhem Games. È il terzo capitolo della serie We Were Here e mantiene la formula che ha reso il franchise riconoscibile: due giocatori separati per gran parte dell'avventura devono comunicare e collaborare per superare una lunga serie di puzzle asimmetrici. Il gioco è ambientato tra una base di ricerca antartica e il sinistro Castle Rock, una fortezza medievale infestata da misteri e pericoli. Tutto inizia con un razzo di emergenza e una chiamata disperata via radio: i due protagonisti devono organizzare una missione di soccorso, ma ben presto si ritrovano intrappolati in un percorso pieno di enigmi, separazioni forzate e stanze da "escape room" digitali.

Beacon Pines è un'avventura narrativa che si presenta come un libro illustrato interattivo, in cui il giocatore sfoglia le pagine della storia e ne modifica attivamente il corso. L'estetica è quella di una fiaba disegnata a mano, ma sotto la superficie si nasconde un mistero dai toni più cupi. Il protagonista è Luka VanHorn, un ragazzino di 12 anni che vive con la nonna dopo la morte del padre e la misteriosa scomparsa della madre. Insieme ai suoi amici Rolo e Beck, Luka indaga su strani eventi legati a un magazzino abbandonato e alla storia travagliata del paese, segnato da un disastro agricolo chiamato Foul Harvest. Come lettore del libro, il giocatore esplorerà i punti di svolta della storia usando la Cronaca: un albero della trama interattivo che si ramifica e cresce con le tue scelte.

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