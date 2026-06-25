Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 2 luglio, quelli di oggi sono disponibili

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 2 luglio: si tratta del grande classico I Have no Mouth, and I Must Scream, un'avventura horror davvero iconica, e del coloratissimo picchiaduro a scorrimento River City Girls 2.

Pubblicato originariamente nel 1995, I Have No Mouth, and I Must Scream parte dall'omonimo racconto di Harlan Ellison per catapultarci in un futuro oscuro e inquietante, in cui l'umanità è stata quasi interamente sterminata da un supercomputer impazzito, che ha tenuto in vita soltanto cinque persone allo scopo di torturarle per oltre un secolo.

Gorrister, Benny, Ellen, Nimdok e Ted, i protagonisti del gioco, si trovano dunque ad affrontare un vero e proprio incubo personale che li vedrà rivivere traumi, paure e sensi di colpa all'interno di ambientazioni differenti, costellate da enigmi e scelte che metteranno alla prova non solo la nostra logica ma anche e soprattutto la nostra sensibilità personale.

Sul piano narrativo, I Have no Mouth, and I Must Scream risulta essere ancora oggi un prodotto decisamente maturo per quanto concerne i temi trattati, che vanno dalla sofferenza psicologica alla paranoia, dal rimorso alla perdita dell'identità.