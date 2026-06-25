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Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 2 luglio, quelli di oggi sono disponibili

Puntuale come ogni giovedì, Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis che saranno disponibili a partire dal 2 luglio, mettendo contestualmente a disposizione quelli previsti per oggi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/06/2026
L'artwork di I Have no Mouth, and I Must Scream

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 2 luglio: si tratta del grande classico I Have no Mouth, and I Must Scream, un'avventura horror davvero iconica, e del coloratissimo picchiaduro a scorrimento River City Girls 2.

Pubblicato originariamente nel 1995, I Have No Mouth, and I Must Scream parte dall'omonimo racconto di Harlan Ellison per catapultarci in un futuro oscuro e inquietante, in cui l'umanità è stata quasi interamente sterminata da un supercomputer impazzito, che ha tenuto in vita soltanto cinque persone allo scopo di torturarle per oltre un secolo.

Gorrister, Benny, Ellen, Nimdok e Ted, i protagonisti del gioco, si trovano dunque ad affrontare un vero e proprio incubo personale che li vedrà rivivere traumi, paure e sensi di colpa all'interno di ambientazioni differenti, costellate da enigmi e scelte che metteranno alla prova non solo la nostra logica ma anche e soprattutto la nostra sensibilità personale.

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Sul piano narrativo, I Have no Mouth, and I Must Scream risulta essere ancora oggi un prodotto decisamente maturo per quanto concerne i temi trattati, che vanno dalla sofferenza psicologica alla paranoia, dal rimorso alla perdita dell'identità.

River City Girls 2 e i giochi di oggi

Come abbiamo scritto tempo fa nella recensione di River City Girls 2, il picchiaduro di WayForward Technologies propone atmosfere decisamente più leggere rispetto a quelle di I Have no Mouth, and I Must Scream, com'era lecito attendersi.

Lo stesso discorso vale per i giochi gratis disponibili a partire da oggi, ovverosia RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition e Voidwrought: il primo è l'ultima versione del celebre gestionale a base di parchi tematici, mentre Voidwrought si presenta come un interessante metroidvania in due dimensionii.

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