Una guida a Steam Machine pubblicata da Valve spiega come metterla in funzione

Valve ha pubblicato una guida a Steam Machine sotto forma di video panoramico, che illustra non solo i contenuti della confezione ma fornisce anche delle indicazioni su come mettere in funzione il dispositivo durante il primo avvio.
Il filmato fa riferimento al modello da 2 TB con Steam Controller incluso, con quest'ultimo che può essere collegato tramite la semplice pressione di un tasto alla Steam Machine, senza bisogno di adattatori. Allo stesso modo, il sistema non richiede alimentatori esterni.
Un'ulteriore curiosità sul modello più costoso del set top box è che include nativamente due faceplate magnetici alternativi che possono cambiare l'estetica della Steam Machine. Valve ha inoltre intenzione di pubblicare i progetti CAD dei pannelli così che la community possa crearli liberamente.
Una volta collegato il sistema alla corrente e inserito il cavo HDMI o DisplayPort, o magari entrambi, basterà premere il pulsante di accensione della Steam Machine e seguire le istruzioni a schermo per il primo avvio.
Un design finemente ingegnerizzato
Come abbiamo potuto vedere nel teardown di Steam Machine, il dispositivo prodotto da Valve dispone di un sistema di dissipazione che occupa quasi per intero il volume del piccolo case cubico, e nella video guida viene spiegato di posizionarlo in modo da consentire il giusto passaggio di aria dal basso al retro.
Infine ci sono i dettagli relativi al supporto per lo Steam Controller, che anche qui può essere collegato in serie per un massimo di quattro gamepad e può sfruttare il Puck per effettuare una ricarica al volo.
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