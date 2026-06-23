Quanto venderà Steam Machine? Un noto analista ha le idee chiare

Piers Harding-Rolls, analista presso Ampere Analysis, sembra avere le idee molto chiare in merito a quanto venderà Steam Machine nel corso del suo primo anno, e com'era ormai lecito attendersi non si tratta di numeri straordinari.
"Se Steam Machine totalizzerà oltre un milione di unità vendute quest'anno sarà da considerarsi un buon risultato alla luce della disponibilità, del prezzo e di scenari di utilizzo ancora poco consolidati", ha scritto Harding-Rolls.
"Si tratta di un dispositivo non molto interessante per gli appassionati di gaming su PC che cercavano un aggiornamento economico del proprio hardware", ha aggiunto l'analista, sottolineando in questo caso le specifiche tecniche tutt'altro che esaltanti del set top box.
Chiaramente stime del genere risultano molto distanti dai risultati ottenuti dalle ultime console: PS5 ha venduto circa 15 milioni di unità nel suo primo anno, mentre Nintendo Switch 2 ha piazzato quasi sei milioni di pezzi solo nel primo mese.
Il prezzo di Steam Machine influenzerà PS5 e Xbox Helix?
Di recente alcuni analisti hanno parlato di come PS6 e Xbox Helix potrebbero costare 1000€, ma secondo Piers Harding-Rolls il prezzo di Steam Machine non andrà a influenzare quello delle prossime console Sony e Microsoft.
"Non penso che il listino di Steam Machine implichi necessariamente che le console di prossima generazione costeranno mille dollari o più", ha scritto l'analista. "Sony dispone di una catena di fornitura migliore rispetto a Valve e di volumi produttivi molto più elevati sul fronte dell'hardware."
"Si tratta di fattori che consentono all'azienda giapponese di essere più competitiva per quanto concerne i costi. Inoltre, tra due anni la disponibilità dei componenti sarà probabilmente migliore, contribuendo ulteriormente a contenere i prezzi."
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.