Quanto venderà Steam Machine? Un noto analista ha le idee chiare

Piers Harding-Rolls, analista presso Ampere Analysis, sembra avere le idee molto chiare in merito a quanto venderà Steam Machine nel corso del suo primo anno, e com'era ormai lecito attendersi non si tratta di numeri straordinari.

"Se Steam Machine totalizzerà oltre un milione di unità vendute quest'anno sarà da considerarsi un buon risultato alla luce della disponibilità, del prezzo e di scenari di utilizzo ancora poco consolidati", ha scritto Harding-Rolls.

"Si tratta di un dispositivo non molto interessante per gli appassionati di gaming su PC che cercavano un aggiornamento economico del proprio hardware", ha aggiunto l'analista, sottolineando in questo caso le specifiche tecniche tutt'altro che esaltanti del set top box.

Chiaramente stime del genere risultano molto distanti dai risultati ottenuti dalle ultime console: PS5 ha venduto circa 15 milioni di unità nel suo primo anno, mentre Nintendo Switch 2 ha piazzato quasi sei milioni di pezzi solo nel primo mese.