Epic Games Store mette il turbo: nuovo launcher fino a 5 volte più veloce e funzioni social in arrivo

L'obiettivo dichiarato è migliorare prestazioni, stabilità e facilità di utilizzo, aspetti che negli anni hanno generato numerose critiche da parte della community. Oltre a un'interfaccia rinnovata, la società sembra intenzionata ad ampliare le funzioni social e a offrire strumenti più avanzati sia agli utenti sia agli sviluppatori.

Epic Games sta lavorando a una delle trasformazioni più importanti degli ultimi anni per il proprio ecosistema PC. Alcune slide emerse online anticipano infatti una profonda revisione dell'Epic Games Store e del launcher utilizzato da milioni di giocatori per accedere alla piattaforma.

Epic Games rinnova launcher e store: più velocità e nuove funzioni per i giocatori

Il cambiamento più rilevante riguarda il launcher, che secondo la documentazione sarebbe stato ricostruito completamente partendo da una nuova architettura software. Epic definisce il progetto come una revisione totale della piattaforma e sostiene che i benefici saranno immediatamente percepibili durante l'utilizzo quotidiano. Secondo i dati condivisi dall'azienda, il nuovo launcher sarebbe in grado di avviarsi mediamente fino a cinque volte più rapidamente rispetto alla versione attuale.

Le novità in arrivo con l'aggiornamento di Epic Games Store

Anche il ritorno alla libreria dopo la permanenza nell'area di notifica di Windows risulterebbe più veloce, con tempi ridotti fino a sei volte e mezzo. Si tratta di un intervento che punta a risolvere uno dei problemi più segnalati dagli utenti, ovvero la lentezza nella navigazione tra le diverse sezioni dello store.

Le slide mostrano inoltre una nuova homepage progettata per offrire suggerimenti personalizzati e un accesso più immediato alle principali categorie di contenuti. Le pagine dedicate ai giochi non saranno più semplici vetrine commerciali, ma includeranno informazioni aggiuntive legate alla community, ai contenuti narrativi e ai progressi effettuati dai giocatori.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra le novità previste nei prossimi dodici mesi figurano anche diverse funzioni social. La roadmap cita profili utente personalizzati, avatar, messaggistica privata, chat vocale e gruppi indipendenti dai singoli giochi. L'intenzione sembra essere quella di trasformare il launcher in una piattaforma più completa, capace di competere non soltanto sul fronte della distribuzione digitale ma anche dell'interazione tra utenti.

Un'altra funzionalità in sviluppo riguarda l'integrazione delle note di aggiornamento direttamente nelle pagine dei giochi. Gli sviluppatori potranno pubblicare informazioni sulle novità attraverso il portale dedicato, utilizzando testo formattato, immagini e pubblicazioni programmate. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di ricevere notifiche quando verranno distribuiti nuovi aggiornamenti.

La roadmap anticipa anche ulteriori miglioramenti destinati alla scoperta dei contenuti, alla ricerca interna e alla personalizzazione dell'esperienza. Sono inoltre previsti sistemi di recensioni scritte dagli utenti, coupon promozionali finanziati dagli editori e strumenti più avanzati per la gestione della libreria personale.

L'arrivo della beta privata del Launcher V2 è indicato tra le priorità immediate, mentre la distribuzione al pubblico è previsto in una fase successiva del programma di sviluppo. Epic Games aveva già confermato nei mesi scorsi di essere impegnata nella revisione dell'infrastruttura dello store, ma le nuove informazioni offrono un quadro più dettagliato delle ambizioni dell'azienda.

Voi che cosa ne pensate? Novità del genere vi farebbero pensare di abbandonare Steam? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.