Epic Games Store avrà una versione nativa per Linux: Fortnite arriverà su Steam Machine e Deck?

In base a quanto riferito da un portavoce di Epic Games nel corso di una sessione di domande e risposte sul server Discord della community ufficiale, pare che Epic Games Store sia destinato a ricevere una versione nativa per Linux, cosa che fa pensare anche a possibili app native e soprattutto Fortnite per Steam Machine e Steam Deck.
Non c'è ancora nulla di particolarmente definito, ma rispondendo a una domanda diretta sulla possibilità che lo store possa essere messo a disposizione nitidamente su Linux, il membro dello staff di Epic Games ha risposto semplicemente "presto", facendo capire che la cosa è attualmente in lavorazione.
In ogni caso, questa versione non sarà inclusa nella nuova build in anteprima del redesign generale di Epic Games Store, che verrà distribuita a breve, ma probabilmente è prevista più avanti nel tempo.
Un'apertura importante
Portare l'intera struttura dello Store di Epic Games su Linux richiede infatti una quantità di lavoro notevole che va al di là di una semplice build separata, con una serie di accorgimenti che riguardano anche i singoli giochi del catalogo.
Al di là dell'approdo del negozio online su piattaforma Linux in forma ufficiale, questa comunicazione si porta dietro però delle conseguenze importanti.
L'idea è che, con la distribuzione di questa versione, possano arrivare anche delle app native ufficiali per Steam Machine e Steam Deck, che consentano di accedere direttamente al catalogo di Epic Games Store senza passare attraverso applicazioni o launcher di terze parti.
Considerando la base tecnologica comune, l'approdo di Epic Games Store sui dispositivi di Steam rappresenterebbe un importante ampliamento del catalogo di giochi utilizzabili, con notevoli vantaggi per gli utenti, con l'aggiunta capitale di Fortnite.
Questo, peraltro, potrebbe spingere Microsoft a delle contromosse, considerando che potrebbe rappresentare un altro passo importante nell'assalto di Linux al mondo del gaming su PC.