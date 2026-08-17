Epic Games Store avrà una versione nativa per Linux: Fortnite arriverà su Steam Machine e Deck?

In base a quanto riferito da un portavoce di Epic Games nel corso di una sessione di domande e risposte sul server Discord della community ufficiale, pare che Epic Games Store sia destinato a ricevere una versione nativa per Linux, cosa che fa pensare anche a possibili app native e soprattutto Fortnite per Steam Machine e Steam Deck.

Non c'è ancora nulla di particolarmente definito, ma rispondendo a una domanda diretta sulla possibilità che lo store possa essere messo a disposizione nitidamente su Linux, il membro dello staff di Epic Games ha risposto semplicemente "presto", facendo capire che la cosa è attualmente in lavorazione.

In ogni caso, questa versione non sarà inclusa nella nuova build in anteprima del redesign generale di Epic Games Store, che verrà distribuita a breve, ma probabilmente è prevista più avanti nel tempo.