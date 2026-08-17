Star Wars Zero Company si mostra nel trailer "finale", che svela un ospite speciale

LucasFilm Games e Respawn hanno pubblicato un trailer "finale" per Star Wars: Zero Company, il nuovo strategico incentrato sul celebre universo fantascientifico che, per l'occasione, mostra anche un cameo con protagonista un ospite speciale e inatteso.
Il gioco ha la data di uscita fissata per il 27 agosto, dunque non manca molto al suo lancio, e questo nuovo trailer ci consente di dare un'occhiata a una versione decisamente avanzata del nuovo titolo a impostazione tattica in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S questo mese.
Nel video vediamo alternarsi momenti narrativi con scene d'intermezzo e fasi di gameplay vere e proprie, che consentono di avere un'idea più precisa sull'azione di gioco.
Un amato personaggio, a sorpresa
Tra i momenti più interessanti del trailer "finale", riportato qui sotto, c'è anche un cameo che svela a sorpresa la presenza di un ospite speciale, un personaggio alquanto amato all'interno dell'universo di Star Wars, che potrebbe rappresentare uno spoiler ma che evidentemente gli autori hanno voluto rendere noto.
Al minuto 1:45 circa, per un breve frammento, è possibile vedere il Capitano Rex in persona, che dovrebbe dunque avere una parte all'interno della storia del gioco.
Si tratta di un Capitano dell'esercito dei Cloni che ha avuto un ruolo importante all'interno del film d'animazione Star Wars: La Guerra dei Cloni e anche in Star Wars Rebels e The Bad Batch, rivelandosi un elemento chiave nella storia.
A quanto pare, Rex avrà un ruolo anche all'interno di Star Wars: Zero Company, sebbene l'entità della sua presenza dentro al nuovo gioco strategico non sia affatto chiara, per il momento.
Nel frattempo, abbiamo pubblicato proprio nei giorni scorsi il nostro provato di Star Wars: Zero Company, in cui lo descriviamo come uno strategico che ricorda XCOM con ambizioni da Mass Effect, il quale a quanto pare avrà 50 pianeti giocabili.