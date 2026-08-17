Star Wars Zero Company si mostra nel trailer "finale", che svela un ospite speciale

LucasFilm Games e Respawn hanno pubblicato un trailer "finale" per Star Wars: Zero Company, il nuovo strategico incentrato sul celebre universo fantascientifico che, per l'occasione, mostra anche un cameo con protagonista un ospite speciale e inatteso.

Il gioco ha la data di uscita fissata per il 27 agosto, dunque non manca molto al suo lancio, e questo nuovo trailer ci consente di dare un'occhiata a una versione decisamente avanzata del nuovo titolo a impostazione tattica in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S questo mese.

Nel video vediamo alternarsi momenti narrativi con scene d'intermezzo e fasi di gameplay vere e proprie, che consentono di avere un'idea più precisa sull'azione di gioco.