5

Star Wars Zero Company ha ottenuto un buon successo su Steam, secondo i dati

Secondo quanto indicato da SteamDB, Star Wars Zero Company è stato in grado di attirare un buon numero di utenti. Vediamo i dati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/08/2026
Un Jedi in Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
Articoli News Video Immagini

Star Wars Zero Company è stato pubblicato e pare che i giocatori abbiano risposto bene, perlomeno stando ai numeri indicati da SteamDB.

Il gioco ha infatti accumulato, fino al momento della scrittura di questa notizia, 69.046 giocatori contemporanei su Steam.

Un confronto per comprendere i dati di Star Wars Zero Company

Per capire se si tratta di buoni numeri, possiamo vedere che Mewgenics all'inizio di quest'anno ha raggiunto un picco massimo storico di 115.428 giocatori (6 mesi fa), mentre Gears Tactics ha raggiunto un picco massimo storico di 7.351 giocatori circa 6 anni fa. Marvel's Midnight Suns ha raggiunto un picco massimo storico di 15.500 giocatori circa 3 anni e mezzo fa.

Se guardiamo a una delle più importanti fonti di ispirazione per Zero Company, invece, possiamo notare che XCOM: Chimera Squad ha registrato un picco massimo storico di 35.955 giocatori circa 6 anni fa e XCOM 2 vanta un picco massimo storico di 133.022 giocatori quasi 10 anni e mezzo fa.

I voti di Star Wars Zero Company premiano lo strategico alla XCOM? I voti di Star Wars Zero Company premiano lo strategico alla XCOM?

Facendo invece un confronto con altri capitoli di Star Wars, ecco alcuni dati interessanti:

Su Steam, quindi, Star Wars Zero Company è uno dei più grandi successi in termini di giocatori contemporanei. Ovviamente non è un dato che racconta l'intera storia, ma è un buon indicatore dell'apprezzamento dei giocatori, sommato al 76% di recensioni positive sulla piattaforma.

Ecco infine la recensione di Star Wars Zero Company.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Wars Zero Company ha ottenuto un buon successo su Steam, secondo i dati