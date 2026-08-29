Star Wars Zero Company ha ottenuto un buon successo su Steam, secondo i dati

Star Wars Zero Company è stato pubblicato e pare che i giocatori abbiano risposto bene, perlomeno stando ai numeri indicati da SteamDB.

Un confronto per comprendere i dati di Star Wars Zero Company

Per capire se si tratta di buoni numeri, possiamo vedere che Mewgenics all'inizio di quest'anno ha raggiunto un picco massimo storico di 115.428 giocatori (6 mesi fa), mentre Gears Tactics ha raggiunto un picco massimo storico di 7.351 giocatori circa 6 anni fa. Marvel's Midnight Suns ha raggiunto un picco massimo storico di 15.500 giocatori circa 3 anni e mezzo fa.

Se guardiamo a una delle più importanti fonti di ispirazione per Zero Company, invece, possiamo notare che XCOM: Chimera Squad ha registrato un picco massimo storico di 35.955 giocatori circa 6 anni fa e XCOM 2 vanta un picco massimo storico di 133.022 giocatori quasi 10 anni e mezzo fa.

Facendo invece un confronto con altri capitoli di Star Wars, ecco alcuni dati interessanti:

Star Wars Jedi: Fallen Order ha raggiunto un picco massimo storico di 46.550 giocatori oltre 6 anni e mezzo fa

Star Wars Jedi: Survivor ha raggiunto un picco massimo storico di 67.855 giocatori poco più di 3 anni fa

Star Wars Battlefront II ha registrato un picco massimo storico di 35.892 giocatori 14 mesi fa

Star Wars Outlaws ha raggiunto un picco massimo storico di 3.397 giocatori 17 mesi fa

Star Wars: Squadrons ha raggiunto un picco massimo storico di 36.492 giocatori poco più di 5 anni e mezzo fa

Su Steam, quindi, Star Wars Zero Company è uno dei più grandi successi in termini di giocatori contemporanei. Ovviamente non è un dato che racconta l'intera storia, ma è un buon indicatore dell'apprezzamento dei giocatori, sommato al 76% di recensioni positive sulla piattaforma.

Ecco infine la recensione di Star Wars Zero Company.