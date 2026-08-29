Il film di Resident Evil potrebbe ottenere i risultati migliori di sempre per la saga, nel weekend di apertura

Il film di Resident Evil di Zach Cregger - regista di Barbarian e Weapons - potrebbe ottenere il miglior weekend di apertura al botteghino, rispetto a tutti gli altri film basati sulla saga videoludica di Capcom.
Vediamo i dati condivisi da Box Office Pro.
I dati sui film di Resident Evil
Si prevede che il film sugli zombie incassi tra i 40 e i 50 milioni di dollari durante il suo weekend d'apertura questo settembre, una cifra che lo renderebbe il fine settimana d'esordio di maggior successo finanziario per qualsiasi pellicola di Resident Evil mai distribuita nelle sale.
A titolo di confronto, il maggior incasso registrato durante il weekend di debutto per un film di Resident Evil appartiene a Resident Evil: Afterlife, che ha incassato 26.650.260 dollari al suo lancio nel 2010.
Resident Evil: Apocalypse e Resident Evil: Extinction hanno entrambi guadagnato circa 23 milioni di dollari nei rispettivi weekend di apertura. Il primo film di RE, uscito nel 2002, ha totalizzato 17,7 milioni di dollari nel suo primo fine settimana, mentre la cifra più bassa spetta a Resident Evil: Welcome to Raccoon City del 2021.
Ovviamente dovremo aspettare qualche giorno per avere i dati definitivi, ma pare che Cregger e Capcom potranno festeggiare il risultato.
Segnaliamo infine che Requiem ha rilanciato le vendite della serie, con Resident Evil Veronica Capcom punta a replicare.