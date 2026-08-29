Il team di Spyro: A Realm Beyond parla del sistema di volo e dei livelli

Spyro: A Realm Beyond ci metterà nei panni di una versione una più adulta di Spyro e ci permetterà di volare con più libertà, all'interno di livelli più grandi rispetto al passato. Esattamente, però, cosa possiamo aspettarci?

Parlando con ComingSoon in una recente intervista, il chief creative officer e studio head dello studio di sviluppo Toys for Bob, insieme all'associate creative director Paul Yan e a Lou Studdert, si sono aperti sul nuovo gioco.