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Il team di Spyro: A Realm Beyond parla del sistema di volo e dei livelli

Spyro: A Realm Beyond proporrà una nuova avventura per il draghetto viola, all'insegna del volo e di grandi livelli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/08/2026
Spyro: A Realm Beyond
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Spyro: A Realm Beyond ci metterà nei panni di una versione una più adulta di Spyro e ci permetterà di volare con più libertà, all'interno di livelli più grandi rispetto al passato. Esattamente, però, cosa possiamo aspettarci?

Parlando con ComingSoon in una recente intervista, il chief creative officer e studio head dello studio di sviluppo Toys for Bob, insieme all'associate creative director Paul Yan e a Lou Studdert, si sono aperti sul nuovo gioco.

Il commento di Toys for Bob su Spyro: A Realm Beyond

"Il cuore di ciò di cui ci siamo innamorati con Spyro è la fluidità dei suoi movimenti. Questo include correre in giro, caricare, trovare le giuste traiettorie, saltare al momento opportuno e poi planare verso determinati punti", ha detto Yan. "Vogliamo che il volo sia un'estensione di tutto questo. Quindi ora fa parte in modo più consistente di quel kit e di quel processo decisionale attivo mentre si attraversa uno spazio appositamente progettato per questo kit ampliato. È così che intendiamo la cosa."

Come conseguenza delle nuove dinamiche di volo, Yan ha spiegato che i livelli avranno una maggiore verticalità. "Una volta ottenuta la capacità di spiccare il volo da un momento all'altro, le esigenze in termini di ampiezza del mondo crescono improvvisamente in modo enorme. Noterete anche che, man mano che si è in grado di salire in quota, la verticalità diventa estremamente interessante."

Spyro: A Realm Beyond non è Spyro 4, e gli autori spiegano perché Spyro: A Realm Beyond non è Spyro 4, e gli autori spiegano perché

"Vogliamo assicurarci che i giocatori perlustrino questi ambienti alla ricerca di ciò di cui hanno bisogno o desiderano collezionare. Ovviamente, le gemme sono un elemento assolutamente fondamentale in questo senso."

Ricordiamo infine che Spyro: A Realm Beyond è stato reso possibile dalle vendite eccellenti di Spyro Reignited Trilogy.

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