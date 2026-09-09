Spyro: A Realm Beyond si mostra in nuove immagini per l'anniversario della serie

Sono passati ben 28 anni dal lancio del primo Spyro e Toys for Bob approfitta dell'occasione per celebrare la serie e mostrare qualcosa di Spyro: A Realm Beyond, il nuovo capitolo in sviluppo che verrà pubblicato da Xbox Game Studios, attraverso immagini e un breve video.

Il bello è che non si vede un nuovo gioco della serie dalla maggior parte di questi 28 anni, considerando che l'ultimo capitolo originale risale praticamente al 2008, mentre il franchise è tornato sulle scene solo con la raccolta Spyro: Reignited Trilogy nel 2018, dunque c'è decisamente una certa attesa per il ritorno del draghetto viola.

In ogni caso, ci troviamo al 28° anniversario della serie Spyro e, per l'occasione, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare qualcosa del nuovo progetto in sviluppo, oltre a pubblicare un simpatico video celebrativo per il protagonista.