Spyro: A Realm Beyond si mostra in nuove immagini per l'anniversario della serie

Sono passati ben 28 anni dal lancio del primo Spyro e Toys for Bob approfitta dell'occasione per celebrare la serie e mostrare qualcosa di Spyro: A Realm Beyond, il nuovo capitolo in sviluppo che verrà pubblicato da Xbox Game Studios, attraverso immagini e un breve video.
Il bello è che non si vede un nuovo gioco della serie dalla maggior parte di questi 28 anni, considerando che l'ultimo capitolo originale risale praticamente al 2008, mentre il franchise è tornato sulle scene solo con la raccolta Spyro: Reignited Trilogy nel 2018, dunque c'è decisamente una certa attesa per il ritorno del draghetto viola.
In ogni caso, ci troviamo al 28° anniversario della serie Spyro e, per l'occasione, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare qualcosa del nuovo progetto in sviluppo, oltre a pubblicare un simpatico video celebrativo per il protagonista.
Tanti auguri Spyro
Le immagini e il video pubblicati per l'occasione non mostrano molto di Spyro: A Realm Beyond, a dire il vero, ma consentono di dare un'occhiata a qualche elemento del gioco come ambientazioni e personaggi, in attesa di vedere qualche materiale più afferente al gameplay.
Il video, riportato qui sopra, si limita a celebrare il personaggio per il suo 28° "compleanno", attraverso una simpatica animazione che richiama una festa a tema.
Le immagini sono invece ancora dei work in progress, da quello che possiamo vedere: particolarmente interessanti risultano le due riferite alle ambientazioni del gioco.
In queste vediamo Arcadian Vale, una landa verdeggiante nella quale si stagliano alcune rovine di un'antica civiltà, e un luogo in cui possiamo aspettarci di poter svolazzare liberamente attraverso bellezze naturali e architettoniche.
Per il resto, c'è una nuova immagine di Spyro con altri personaggi e poi una "figura misteriosa", come viene definita anche dagli sviluppatori, che evidentemente copre una parte importante nella storia del nuovo capitolo ma che ancora non è stata svelata.
Spyro: A Realm Beyond è stato annunciato per PC, Xbox, PS5 e Nintendo Switch 2 nel corso dell'Xbox Games Showcase 2026 a giugno, e potrebbe essere il "primo di tanti altri", nelle speranze di Toys For Bob.