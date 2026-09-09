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Spyro: A Realm Beyond si mostra in nuove immagini per l'anniversario della serie

In occasione del 28esimo anniversario della serie, Toys for Bob pubblica qualche immagine e un video dedicato a Spyro: A Realm Beyond, il nuovo capitolo in sviluppo su PC e console.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/09/2026
Spyro
Spyro: A Realm Beyond
Spyro: A Realm Beyond
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Sono passati ben 28 anni dal lancio del primo Spyro e Toys for Bob approfitta dell'occasione per celebrare la serie e mostrare qualcosa di Spyro: A Realm Beyond, il nuovo capitolo in sviluppo che verrà pubblicato da Xbox Game Studios, attraverso immagini e un breve video.

Il bello è che non si vede un nuovo gioco della serie dalla maggior parte di questi 28 anni, considerando che l'ultimo capitolo originale risale praticamente al 2008, mentre il franchise è tornato sulle scene solo con la raccolta Spyro: Reignited Trilogy nel 2018, dunque c'è decisamente una certa attesa per il ritorno del draghetto viola.

In ogni caso, ci troviamo al 28° anniversario della serie Spyro e, per l'occasione, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare qualcosa del nuovo progetto in sviluppo, oltre a pubblicare un simpatico video celebrativo per il protagonista.

Tanti auguri Spyro

Le immagini e il video pubblicati per l'occasione non mostrano molto di Spyro: A Realm Beyond, a dire il vero, ma consentono di dare un'occhiata a qualche elemento del gioco come ambientazioni e personaggi, in attesa di vedere qualche materiale più afferente al gameplay.

Il video, riportato qui sopra, si limita a celebrare il personaggio per il suo 28° "compleanno", attraverso una simpatica animazione che richiama una festa a tema.

Le immagini sono invece ancora dei work in progress, da quello che possiamo vedere: particolarmente interessanti risultano le due riferite alle ambientazioni del gioco.

Il team di Spyro: A Realm Beyond parla del sistema di volo e dei livelli Il team di Spyro: A Realm Beyond parla del sistema di volo e dei livelli

In queste vediamo Arcadian Vale, una landa verdeggiante nella quale si stagliano alcune rovine di un'antica civiltà, e un luogo in cui possiamo aspettarci di poter svolazzare liberamente attraverso bellezze naturali e architettoniche.

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Per il resto, c'è una nuova immagine di Spyro con altri personaggi e poi una "figura misteriosa", come viene definita anche dagli sviluppatori, che evidentemente copre una parte importante nella storia del nuovo capitolo ma che ancora non è stata svelata.

Spyro: A Realm Beyond è stato annunciato per PC, Xbox, PS5 e Nintendo Switch 2 nel corso dell'Xbox Games Showcase 2026 a giugno, e potrebbe essere il "primo di tanti altri", nelle speranze di Toys For Bob.

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