Apple Watch Ultra 4 punta su salute, autonomia e sport: arriva il nuovo Health Sensing System

Il nuovo modello introduce il chip S11 e Health Sensing System, gli stessi elementi utilizzati anche su Series 12 per aumentare la frequenza delle rilevazioni cardiache e gestire il nuovo punteggio Readiness. Ultra 4 conserva la cassa in titanio nelle varianti naturale e nera e mantiene le funzioni tipiche della famiglia, tra cui GPS, comunicazioni satellitari, ECG, monitoraggio del sonno e sistemi di sicurezza.

Apple ha presentato Apple Watch Ultra 4 , nuova generazione dello smartwatch pensato per sport e attività outdoor, che arriva con un aggiornamento piuttosto ampio sul fronte della salute, dell'autonomia e del monitoraggio degli allenamenti di lunga durata.

Health Sensing System e Readiness cambiano il monitoraggio quotidiano

Il nuovo sensore ottico utilizza LED verdi più grandi ed efficienti e porta la lettura della frequenza cardiaca a intervalli di cinque secondi durante la giornata. Questa maggiore frequenza serve anche a rendere più precisi gli anelli Movimento ed Esercizio, mentre una nuova complicazione permette di controllare direttamente dal quadrante il dato cardiaco in tempo reale. Cambia profondamente anche la gestione della variabilità della frequenza cardiaca, misurata fino a 24 volte più spesso.

Il laser del nuovo Apple Watch Ultra 4

Apple distingue ora fra Recovery HRV, pensata per interpretare i segnali quotidiani di stress e recupero, e HRV complessiva, utile per avere un quadro più ampio dello stato cardiovascolare. I parametri vitali notturni incorporano inoltre la Recovery HRV confrontandola con il riferimento personale, mentre una nuova vista diurna consente di osservare eventuali variazioni già nel corso della giornata. A questo sistema si aggiunge Readiness, che combina attività recente, carico di allenamento, parametri vitali e qualità del sonno in un punteggio da 0 a 10, accompagnato dalle indicazioni Recover, Pace Yourself, Ready o Go For It. Il valore non resta statico: può cambiare in seguito a un allenamento impegnativo o alla variazione dei parametri fisiologici, indicando anche quali fattori abbiano inciso sul risultato.

Le altre grandi novità riguardano l'autonomia: nell'uso quotidiano Apple Watch Ultra 4 arriva fino a 50 ore, mentre la modalità Risparmio energetico porta il limite a 84 ore. La ricarica diventa più rapida: 15 minuti sono sufficienti, secondo Apple, per ottenere fino a 18 ore aggiuntive. Per lo sport outdoor debutta la modalità Extended Workout, capace di registrare fino a 25 ore di attività mantenendo letture regolari di GPS e frequenza cardiaca, il 25% in più rispetto al predecessore.

Con Max Extended Workout si arriva invece a 45 ore per corsa, camminata ed escursionismo, con rilevamento GPS ogni secondo e una durata che Apple indica come sufficiente, in genere, per coprire oltre 160 chilometri. L'azienda continua inoltre a definire quello dell'Ultra 4 come il GPS on-device più accurato fra gli orologi sportivi. Anche il conteggio dei passi è stato rivisto: nuovi algoritmi di machine learning e il chip S11 migliorano la stima delle distanze negli allenamenti indoor e la precisione del contapassi durante la giornata, con una nuova complicazione dedicata disponibile direttamente sul quadrante.

Apple Watch Ultra 4

Il chip S11 viene sfruttato anche per funzioni che vanno oltre fitness e salute: Riconoscimento suoni arriverà nel corso dell'anno e permetterà ad Apple Watch di identificare autonomamente sirene, allarmi, campanelli o il pianto di un bambino, con particolare attenzione alle persone sorde o ipoudenti e senza richiedere la presenza dell'iPhone. Il sistema lavora direttamente sul dispositivo e sfrutta la Secure Exclave integrata nel chip: Apple specifica che l'audio grezzo non viene registrato né conservato ed è inaccessibile al sistema operativo, alle app e alla stessa azienda. Arriva inoltre Shazam, con titolo e artista visualizzati automaticamente nel widget Riconoscimento brani della Raccolta smart.

Apple Watch Ultra 4 uscirà con watchOS 27, che introduce una griglia dinamica delle app con cinque suggerimenti Siri, un nuovo gesto single tap con pollice e indice per interagire con la Raccolta smart, suggerimenti contestuali dei widget, supporto a perimenopausa e menopausa nell'app Monitoraggio ciclo e un Workout Buddy utilizzabile anche senza iPhone, con più dati sull'attività e disponibilità anche in spagnolo oltre che in inglese.