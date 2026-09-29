Migliaia di app iPhone sono andate in crash per colpa di Google: ecco cos'è successo

La causa non era quindi un aggiornamento di iOS o un bug introdotto dagli sviluppatori delle singole applicazioni. Un problema lato server di Firebase ha invece fatto arrivare al componente di Analytics dati in un formato non previsto, provocando il crash durante l'avvio.

Un malfunzionamento dell'infrastruttura di Google ha provocato una situazione insolita per gli utenti iPhone: numerose applicazioni hanno iniziato a chiudersi immediatamente dopo l'avvio , senza che fosse stato installato alcun nuovo aggiornamento. Il problema ha coinvolto le app che utilizzano Google Analytics tramite Firebase e ha interessato versioni già distribuite sull'App Store.

Google Firebase manda in crash le app iOS

Il problema è comparso il 28 settembre alle 17:41, ora del Pacifico, corrispondenti alle prime ore del 29 settembre in Italia. Secondo la segnalazione pubblicata nel repository ufficiale di Firebase, il componente Google Analytics for Firebase per iOS ha ricevuto una risposta non correttamente formattata. Il malfunzionamento si è manifestato anche sulle applicazioni già installate e funzionanti, senza la necessità di pubblicare una nuova versione. Nei log di alcuni sviluppatori compariva un errore NSInvalidArgumentException, associato alla gestione di dati ricevuti da Firebase Analytics.

Il post che riassume la cronologia dell'incidente

La diffusione di Firebase ha amplificato rapidamente l'effetto del problema. Il servizio viene utilizzato dagli sviluppatori per diverse funzioni, tra cui analisi dell'utilizzo delle applicazioni, gestione dei dati e altri servizi backend. Google documenta inoltre l'integrazione di Analytics direttamente all'interno dell'SDK Firebase per le piattaforme Apple.

Google ha completato la distribuzione della correzione alle 19:52, ora del Pacifico, circa due ore dopo l'inizio dell'incidente. Non era necessario aggiornare l'SDK o pubblicare una nuova versione delle applicazioni: la correzione è stata applicata lato server. A causa della cache, però, alcune app potevano continuare a chiudersi per diverse ore dopo l'intervento.

Il problema risulta ormai risolto e il numero di crash è tornato verso i livelli abituali. Google non ha però ancora fornito una spiegazione tecnica completa della causa alla base della risposta errata. Curiosamente, al momento della verifica, il pannello pubblico di stato di Firebase non riportava incidenti, specificando inoltre che gli eventi relativi a Google Analytics vengono gestiti attraverso il relativo pannello di stato.

E voi avete riscontrato problemi? Diteci la vostra esperienza nei commenti qua sotto.