Apple Watch Series 12 presentato da Apple: Readiness, nuovi sensori e prezzo in Italia

Apple ha presentato Apple Watch Series 12, nuova generazione del suo smartwatch principale, con diverse novità che riguardano soprattutto il monitoraggio della salute, l'autonomia e i materiali utilizzati per la cassa.
Il nuovo modello introduce Health Sensing System e il chip S11, che consentono di raccogliere con maggiore frequenza alcuni parametri cardiaci e fanno da base anche a Readiness, il nuovo punteggio giornaliero dedicato allo stato di recupero. Apple Watch Series 12 sarà disponibile nelle dimensioni da 42 e 46 mm, con versioni in alluminio, titanio e ceramica.
Sul fronte estetico, le casse in alluminio arrivano nei colori bronzo scuro, nero, oro chiaro e grigio siderale, mentre il titanio viene proposto in oro brillante e naturale. La vera aggiunta alla linea è però la nuova versione in ceramica, disponibile in bianco perla e blu notte.
Nuovi sensori cardiaci e Readiness
Apple Watch Series 12 utilizza nuovi sensori ottici ed elettrici e un sensore ottico dotato di LED verdi più grandi ed efficienti. La frequenza cardiaca viene ora misurata ogni cinque secondi durante la giornata, con dati che vengono utilizzati anche per aumentare la precisione degli anelli Movimento ed Esercizio.
Apple sostiene che il nuovo sistema offra il rilevamento della frequenza cardiaca più accurato mai raggiunto da un dispositivo indossabile e cita uno studio scientifico svolto su oltre 1.000 persone, nel quale i risultati ottenuti da Apple Watch sono stati confrontati con quelli di altri wearable. Una nuova complicazione permette inoltre di controllare il valore cardiaco in tempo reale direttamente dal quadrante.
Aumenta anche la frequenza delle misurazioni della variabilità della frequenza cardiaca, che può essere rilevata fino a 24 volte più spesso. Apple distingue tra Recovery HRV, pensata per leggere più facilmente i segnali legati a stress e recupero, e HRV complessiva, utilizzata invece per osservare l'andamento della salute cardiovascolare su un periodo più ampio.
I parametri vitali notturni comprendono ora Recovery HRV confrontata con i valori personali di riferimento, mentre una nuova vista permette di passare dai dati raccolti durante la notte a quelli registrati nel corso della giornata.
Tra le principali aggiunte c'è poi Readiness, con punteggio da 0 a 10. La funzione prende in considerazione attività recente, carico di allenamento, parametri vitali e qualità del sonno e restituisce una delle indicazioni Recover, Pace Yourself, Ready o Go For It.
Il punteggio può cambiare nel corso della giornata sulla base dei nuovi dati raccolti, per esempio dopo un allenamento particolarmente intenso. L'interfaccia mostra anche quali elementi abbiano influito maggiormente sul risultato. Apple afferma di aver sviluppato il sistema insieme ai propri specialisti di scienze motorie e medicina, utilizzando anche i dati dell'Apple Heart and Movement Study.
Autonomia, chip S11 e watchOS 27
Apple dichiara per Series 12 fino a 24 ore di autonomia nell'utilizzo quotidiano e fino a 10 ore durante gli allenamenti outdoor, con un aumento del 25% rispetto al modello precedente in questo secondo scenario. La ricarica permette invece di ottenere fino a 12 ore aggiuntive con 15 minuti collegati all'alimentazione.
Il chip S11 viene utilizzato anche per migliorare il conteggio dei passi attraverso nuovi algoritmi di machine learning. Apple ha rivisto in particolare la misurazione delle distanze negli allenamenti indoor di camminata e corsa, oltre al conteggio effettuato durante la giornata. Una nuova complicazione Passi consente di controllare il dato direttamente dal quadrante.
Più avanti nel corso dell'anno arriverà anche Riconoscimento suoni, una funzione pensata in particolare per le persone sorde o ipoudenti. Apple Watch potrà riconoscere autonomamente sirene, allarmi, campanelli e il pianto di un bambino anche senza un iPhone nelle vicinanze. L'elaborazione viene effettuata tramite Secure Exclave e, secondo Apple, l'audio non viene registrato o conservato. S11 consente inoltre di utilizzare Shazam per mostrare automaticamente titolo e artista di un brano nella Raccolta smart.
Apple Watch Series 12 arriverà con watchOS 27, che comprende una griglia dinamica delle app con cinque suggerimenti di Siri, nuovi suggerimenti contestuali per la Raccolta smart e il gesto single tap, utilizzabile unendo pollice e indice. Il sistema introduce anche il supporto a perimenopausa e menopausa in Monitoraggio ciclo e permette di usare Workout Buddy direttamente da Apple Watch senza avere necessariamente iPhone con sé.
Sui modelli in alluminio viene utilizzato Ceramic Shield 2, che Apple dichiara essere il 60% più resistente dell'Ion-X adottato sulle generazioni precedenti. Viene aggiornata anche la gamma dei cinturini, con nuove colorazioni per Sport, Sport Loop, Nike Sport e Nike Sport Loop. Il Loop in maglia milanese viene proposto anche in oro brillante e bronzo scuro, mentre il cinturino Modern adotta un nuovo tessuto intrecciato.
Apple Watch Hermès Series 12 sarà disponibile anche in titanio oro brillante con cinturino Satin Clou de Selle Noir, insieme al nuovo Rocabar Club con motivo H tridimensionale.
Apple dichiara infine che Series 12 contiene il 40% di materiali riciclati, con il 100% di alluminio riciclato per le relative casse e il 100% di titanio riciclato per quelle in titanio stampate in 3D.
Apple Watch Series 12 parte da 459 euro ed è già disponibile per il preordine, con arrivo nei negozi italiani fissato per il 18 settembre. watchOS 27 sarà invece disponibile dal 14 settembre per Apple Watch Series 9 e successivi, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 2 o successivi, abbinati ai dispositivi compatibili con iOS 27. Nella stessa data arriverà anche Apple Intelligence nelle lingue supportate, italiano compreso.