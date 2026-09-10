Apple Watch Series 12 presentato da Apple: Readiness, nuovi sensori e prezzo in Italia

Apple ha presentato Apple Watch Series 12, nuova generazione del suo smartwatch principale, con diverse novità che riguardano soprattutto il monitoraggio della salute, l'autonomia e i materiali utilizzati per la cassa.

Il nuovo modello introduce Health Sensing System e il chip S11, che consentono di raccogliere con maggiore frequenza alcuni parametri cardiaci e fanno da base anche a Readiness, il nuovo punteggio giornaliero dedicato allo stato di recupero. Apple Watch Series 12 sarà disponibile nelle dimensioni da 42 e 46 mm, con versioni in alluminio, titanio e ceramica.

Sul fronte estetico, le casse in alluminio arrivano nei colori bronzo scuro, nero, oro chiaro e grigio siderale, mentre il titanio viene proposto in oro brillante e naturale. La vera aggiunta alla linea è però la nuova versione in ceramica, disponibile in bianco perla e blu notte.