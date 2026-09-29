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The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered è disponibile da oggi: upgrade gratuito per i possessori dell'originale

CD Projekt RED ha finalmente pubblicato The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, nuova versione dell'RPG disponibile come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco sulle piattaforme supportate.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/09/2026
Geralt combatte nell'edizione rimasterizzata
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
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The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered è disponibile da oggi, con tutta la sua lunghissima serie di aggiornamenti. La nuova versione è disponibile come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco sulle piattaforme supportate e comprende anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, per la gioia di chi non le ha giocate.

Novità

La versione rimasterizzata interviene su diversi aspetti dell'esperienza, a partire dalla grafica e dalle prestazioni. Sono state migliorate le texture di ambienti, personaggi e mostri, mentre vegetazione, illuminazione, rendering e ray tracing sono stati rivisti. Su PC è stato inoltre introdotto il Path Tracing, che insieme agli altri interventi offre una resa visiva migliore.

Su PS5 Pro è presente il supporto alla PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), con una modalità a 60 fps e ray tracing attivo, mentre la modalità Performance può arrivare a 90 fps con VRR. Anche il sistema di progressione è stato rivisto con un nuovo bilanciamento delle abilità e un albero delle skill rielaborato, pensato per offrire una maggiore libertà nella costruzione del personaggio.

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Novità riguardano anche il combattimento, con nuove animazioni, finisher e una telecamera adattiva, mentre Geralt e Rutilia dispongono di animazioni aggiornate per rendere più fluidi gli spostamenti e le interazioni con l'ambiente. L'interfaccia è stata a sua volta aggiornata, con menu più immediati e notifiche per missioni e tutorial più chiare.

Un'altra aggiunta importante è il supporto alle mod multipiattaforma, reso possibile dall'integrazione di Mod.io sulle console. I giocatori possono quindi creare e utilizzare contenuti personalizzati come missioni, armi, equipaggiamento e modifiche al bilanciamento.

Particolarmente ricca è anche la versione nativa per Nintendo Switch 2, che introduce diverse funzioni specifiche della console. I controlli di movimento possono essere utilizzati per mirare con la balestra, lanciare bombe, usare i Segni, bere pozioni e controllare la velocità di Rutilia. Sono inoltre presenti il puntamento tramite giroscopio, i controlli mouse e il supporto al touchscreen per mappe e menu, oltre alla possibilità di utilizzare il touch screen durante le partite a Gwent.

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered è disponibile come upgrade gratuito su GOG, Steam, Epic Games Store, PS5 e Xbox Series X e S per chi possiede il gioco originale. Su Switch 2 l'aggiornamento è gratuito per chi possiede The Witcher 3 su Nintendo Switch. La versione rimasterizzata può inoltre essere acquistata su Battle.net e sul Microsoft Store come titolo Xbox Play Anywhere.

Sulle piattaforme supportate, la nuova versione sostituisce la Complete Edition e include di serie Hearts of Stone e Blood and Wine, anche per chi possiede soltanto l'edizione base. Per altri dettagli, leggete la nostra prova su strada.

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