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Sta arrivando la Festa delle Offerte Prime 2026: (quasi) tutti i Kindle sono in promo al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è già tempo di offerte e in attesa della Festa Prime del 2026 segnaliamo le promozioni attive sui Kindle.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/09/2026
Kindle

Su Amazon, oggi, è già tempo di offerte e in attesa della Festa Prime del 2026 segnaliamo le promozioni attive sui Kindle. Di seguito un elenco con i singoli sconti e prezzi per ogni modello:

Ulteriori dettagli sui Kindle

Kindle è il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso da 6", illuminazione frontale regolabile, modalità scura, 16 GB di memoria e autonomia fino a 6 settimane. Il Kindle Colorsoft introduce invece uno schermo a colori da 7", con possibilità di evidenziare i testi in diverse tonalità, regolazione della temperatura del colore, resistenza all'acqua e batteria fino a 8 settimane.

Kindle Colorsoft
Kindle Colorsoft

Il Kindle Scribe è dedicato anche alla scrittura e integra un display antiriflesso da 11", luce frontale, taccuino digitale e penna Premium senza necessità di ricarica. Offre inoltre strumenti basati sull'intelligenza artificiale, Active Canvas e integrazione con servizi cloud.

Kindle Scribe
Kindle Scribe

Infine, Kindle Scribe Colorsoft combina le funzioni di scrittura dello Scribe con uno schermo Colorsoft da 11", progettato per offrire colori ad alto contrasto e un'esperienza simile alla carta. Include penna Premium, strumenti IA, luce frontale e supporto ai principali servizi cloud.

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