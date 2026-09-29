Sta arrivando la Festa delle Offerte Prime 2026: (quasi) tutti i Kindle sono in promo al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è già tempo di offerte e in attesa della Festa Prime del 2026 segnaliamo le promozioni attive sui Kindle. Di seguito un elenco con i singoli sconti e prezzi per ogni modello:
- Kindle (ultimo modello): sconto del 42% e prezzo finale di 89,99€ (5€ sopra al minimo storico)
- Kindle Colorsoft (ultimo modello): sconto del 45% e prezzo finale di 164,99€ (minimo storico)
- Kindle Scribe (ultimo modello): sconto del 30% e prezzo finale di 364,90€ (minimo storico)
- Kindle Scribe Colorsoft (ultimo modello): sconto del 30% e prezzo finale di 489,99€ (minimo storico)
Ulteriori dettagli sui Kindle
Kindle è il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso da 6", illuminazione frontale regolabile, modalità scura, 16 GB di memoria e autonomia fino a 6 settimane. Il Kindle Colorsoft introduce invece uno schermo a colori da 7", con possibilità di evidenziare i testi in diverse tonalità, regolazione della temperatura del colore, resistenza all'acqua e batteria fino a 8 settimane.
Il Kindle Scribe è dedicato anche alla scrittura e integra un display antiriflesso da 11", luce frontale, taccuino digitale e penna Premium senza necessità di ricarica. Offre inoltre strumenti basati sull'intelligenza artificiale, Active Canvas e integrazione con servizi cloud.
Infine, Kindle Scribe Colorsoft combina le funzioni di scrittura dello Scribe con uno schermo Colorsoft da 11", progettato per offrire colori ad alto contrasto e un'esperienza simile alla carta. Include penna Premium, strumenti IA, luce frontale e supporto ai principali servizi cloud.