Sta arrivando la Festa delle Offerte Prime 2026: (quasi) tutti i Kindle sono in promo al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è già tempo di offerte e in attesa della Festa Prime del 2026 segnaliamo le promozioni attive sui Kindle . Di seguito un elenco con i singoli sconti e prezzi per ogni modello:

Ulteriori dettagli sui Kindle

Kindle è il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso da 6", illuminazione frontale regolabile, modalità scura, 16 GB di memoria e autonomia fino a 6 settimane. Il Kindle Colorsoft introduce invece uno schermo a colori da 7", con possibilità di evidenziare i testi in diverse tonalità, regolazione della temperatura del colore, resistenza all'acqua e batteria fino a 8 settimane.

Kindle Colorsoft

Il Kindle Scribe è dedicato anche alla scrittura e integra un display antiriflesso da 11", luce frontale, taccuino digitale e penna Premium senza necessità di ricarica. Offre inoltre strumenti basati sull'intelligenza artificiale, Active Canvas e integrazione con servizi cloud.

Kindle Scribe

Infine, Kindle Scribe Colorsoft combina le funzioni di scrittura dello Scribe con uno schermo Colorsoft da 11", progettato per offrire colori ad alto contrasto e un'esperienza simile alla carta. Include penna Premium, strumenti IA, luce frontale e supporto ai principali servizi cloud.