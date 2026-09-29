Battlefield 6 per PS5 è al minimo storico: costa 50 € in meno

Su Amazon è attualmente disponibile Battlefield 6 per PS5 a 29,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Dinamiche di armi e movimento rivisitate

Come anticipato, questo capitolo presenta diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più divertente, grazie a dinamiche di armi e movimento rivisitate. Il gameplay, tuttavia, ti riporterà comunque ai migliori giochi della serie, ed è perfetto se ami gli sparatutto in prima persona. Dovrai affrontare combattimenti altamente adrenalinici e sfruttare indizi sonori e visivi.

Battlefield 6

Anche la grafica è stata ottimizzata ed è particolarmente convincente, mentre le abilità passive e le armi aperte permettono di personalizzare meglio le classi. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.