Battlefield REDSEC: arrivano la chat di prossimità, la modalità Rapid Royale e i nuovi tornei eSport

Il lancio della funzionalità sarà inizialmente in prova : gli sviluppatori raccoglieranno i feedback dell'utenza per valutare il bilanciamento del volume, l'efficacia degli strumenti di moderazione e l'impatto generale sulle dinamiche delle partite, prima di decidere per un'eventuale espansione.

Il team di sviluppo di Battlefield REDSEC ha annunciato una serie di aggiornamenti previsti a partire dal mese di settembre, illustrando le novità che andranno a modificare il titolo. Per quanto riguarda il gameplay, la prima novità è prevista per il 15 settembre con l'introduzione della chat vocale di prossimità . Inizialmente limitata alla modalità Battle Royale, questa funzione permetterà ai giocatori di ascoltare le comunicazioni delle squadre avversarie che si trovano nelle vicinanze.

Il rilancio del circuito competitivo

Successivamente, con l'avvio della Stagione 5, verrà introdotta una nuova variante di gioco denominata "Rapid Royale". Pensata per ridurre i tempi morti, questa modalità applicherà le regole della Battle Royale di REDSEC a un formato più concentrato: numero ridotto di giocatori in partita, mappa ridimensionata e una chiusura della zona sicura più rapida, con l'obiettivo di favorire partite più brevi e scontri più frequenti.

La copertina delle open series

Oltre agli aggiornamenti di gioco, Battlefield Studios ha ufficializzato la struttura della prossima stagione eSportiva, che sarà divisa in tre macro-regioni (APAC, EMEA e Americhe) e articolata su tre livelli di competizione.

Il circuito prenderà il via il 19 settembre con le Coppe con premi in denaro (Cash Cups) legate alla Stagione 4, le quali si protrarranno fino al 10 ottobre. Questi tornei settimanali metteranno a disposizione un montepremi totale di 150.000 dollari, diviso equamente tra le tre regioni, e fungeranno da primo passo per i team che intendono inserirsi nell'ecosistema competitivo.

La fase successiva, le Open Series, si svolgerà dal 24 ottobre al 21 novembre e farà da torneo di qualificazione per l'accesso ai massimi livelli. L'evento prevederà tre tappe (ciascuna della durata di due giorni), con un massimo di 384 team di partenza per regione. Le squadre si affronteranno in lobby da 24 formazioni, con meccanismi di eliminazione diretta in cui solo la metà superiore della classifica supererà i vari turni.

Le squadre che emergeranno dalle Open Series si uniranno ai team veterani nelle Elite Series, il livello più alto della competizione, che farà il suo ritorno in concomitanza con la Stagione 5, dal 4 dicembre 2026 al 16 gennaio 2027. Per l'occasione, l'azienda ha stanziato un montepremi globale di 1.338.000 dollari (446.000 dollari per ciascuna regione), annunciando inoltre l'arrivo di ulteriori modifiche regolamentari per rifinire l'esperienza competitiva del torneo.

Se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Battlefield 6.