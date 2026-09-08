Le cuffie da gaming HS35 di casa Corsair sono in promozione su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulle cuffie da gaming HS35 di Corsair: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€ (minimo storico) . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Le Corsair HS35 sono cuffie da gaming progettate per offrire versatilità, comfort e un'esperienza audio immersiva durante le sessioni di gioco. Il modello supporta tre modalità di connessione, permettendo di scegliere tra wireless a 2,4 GHz, Bluetooth e collegamento cablato. Queste cuffie sono compatibili con PC, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, smartphone .

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Per rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, le HS35 supportano l'audio spaziale Dolby Atmos, capace di offrire un suono direzionale dinamico e una maggiore precisione nell'individuazione dei rumori. È possibile percepire con maggiore chiarezza passi, esplosioni e movimenti, migliorando l'immersione. Dolby Atmos è disponibile esclusivamente su PC e richiede l'app Dolby Access.

Il comfort è affidato a un nuovo archetto flessibile e regolabile e a padiglioni rivestiti in morbido tessuto, pensati per garantire una vestibilità confortevole anche durante sessioni prolungate. Il microfono omnidirezionale rimovibile permette inoltre di comunicare in modo chiaro con compagni di squadra e amici. La batteria offre infine un'autonomia fino a 30 ore.