Le cuffie da gaming HS35 di casa Corsair sono in promozione su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulle cuffie da gaming HS35 di Corsair: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€ (minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Le Corsair HS35 sono cuffie da gaming progettate per offrire versatilità, comfort e un'esperienza audio immersiva durante le sessioni di gioco. Il modello supporta tre modalità di connessione, permettendo di scegliere tra wireless a 2,4 GHz, Bluetooth e collegamento cablato. Queste cuffie sono compatibili con PC, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, smartphone.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Per rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, le HS35 supportano l'audio spaziale Dolby Atmos, capace di offrire un suono direzionale dinamico e una maggiore precisione nell'individuazione dei rumori. È possibile percepire con maggiore chiarezza passi, esplosioni e movimenti, migliorando l'immersione. Dolby Atmos è disponibile esclusivamente su PC e richiede l'app Dolby Access.
Il comfort è affidato a un nuovo archetto flessibile e regolabile e a padiglioni rivestiti in morbido tessuto, pensati per garantire una vestibilità confortevole anche durante sessioni prolungate. Il microfono omnidirezionale rimovibile permette inoltre di comunicare in modo chiaro con compagni di squadra e amici. La batteria offre infine un'autonomia fino a 30 ore.