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La tastiera meccanica da gaming GXTrust è in sconto del 41% su Amazon: acquistala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della tastiera meccanica da gaming GXTrust al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/09/2026
Tastiera GXTrust

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della tastiera meccanica da gaming GXTrust: l'offerta prevede uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale di 29,49€, suo minimo storico. Acquistala direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: La tastiera meccanica da gaming GXTrust Acira è pensata per chi cerca un modello compatto senza rinunciare alle funzionalità necessarie durante le sessioni di gioco. Il suo fattore di forma mini al 60% riduce l'ingombro sulla scrivania, lasciando più spazio per il mouse e per gli altri accessori, e permette di avere una soluzione ultracompatta adatta anche a postazioni di dimensioni contenute.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Al centro della tastiera troviamo gli interruttori meccanici Outemu rossi, progettati per offrire un'esperienza di digitazione reattiva. Gli switch sono inoltre testati fino a 50 milioni di sequenze di tasti, caratteristica che contribuisce alla loro durata nel tempo.

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Acira integra anche una retroilluminazione RGB con 16,8 milioni di colori, che permette di personalizzare l'aspetto della tastiera scegliendo tra un'ampia varietà di tonalità. La possibilità di modificare l'illuminazione consente di adattarla ai propri gusti e allo stile della propria postazione.

Nonostante le dimensioni ridotte, il formato mini 60% mantiene le funzionalità necessarie per offrire un'esperienza simile a quella di una tastiera tradizionale, occupando però meno spazio.

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