Fable non richiederà più partite per sbloccare tutti i trofei e obiettivi

"Possiamo dire che abbiamo la lista, ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa ", ha dichiarato Littler rispondendo a una domanda sulla presenza di trofei legati agli aspetti più comici della serie.

Fable non richiederà diverse partite per ottenere tutti gli obiettivi e trofei . La conferma è arrivata da Playground Games durante una sessione di domande e risposte alla Gamescom, dove i direttori associati del gioco Craig Littler e Will Kennedy hanno parlato anche della lista degli obiettivi, evitando però di entrare nei dettagli.

Impegno ripagato

Il riferimento riguarda una caratteristica già presente nei precedenti capitoli. Oltre ai normali obiettivi legati alla progressione, come ottenere determinati finali o sbloccare magie avanzate, Fable 2 e Fable 3 proponevano infatti anche trofei basati su situazioni più bizzarre. Tra gli esempi figuravano il dover inseguire e prendere a calci dei polli oppure smembrare un guerriero scheletro prima di colpirlo alla testa, in un omaggio al Cavaliere Nero di Monty Python e il Sacro Graal.

Playground Games non ha chiarito se anche il nuovo Fable proporrà sfide di questo tipo, preferendo mantenere segreta la lista completa. La conferma sull'assenza di una necessità di più partite suggerisce comunque che i giocatori potranno completare tutti gli achievement senza dover ripetere l'avventura esclusivamente per questo scopo.

Nel corso delle interviste precedenti, il director Ralph Fulton ha inoltre sottolineato il forte legame del team con la serie. "Ve lo posso dire: ogni singolo membro (posso affermarlo senza alcuna riserva) è prima di tutto un fan di Fable", ha spiegato. Secondo Fulton, il team è stato costruito appositamente e molti sviluppatori sono arrivati da diverse parti del mondo per lavorare al progetto proprio perché appassionati della serie.

"Forse questo è stato un fattore, ma ognuno di loro è venuto qui perché è un fan di Fable. Amano la serie, vogliono riportarla in vita", ha aggiunto Fulton. "Il primo giorno in cui sono entrati nello studio, ciò che avevano in comune con tutti gli altri era che erano lì per realizzare un grande gioco di Fable".

Fulton ha anche parlato della sfida rappresentata dal passaggio di Playground Games, storicamente associata soprattutto ai giochi di corse come i Forza Horizon, allo sviluppo di un gioco di ruolo. "Credo ci fosse anche un po' di orgoglio nel dimostrare che potevamo essere all'altezza in un genere diverso", ha dichiarato. L'esperienza maturata con la serie Forza Horizon sarebbe comunque risultata utile per progettare la struttura open world di Fable.

"Aveva senso non allontanarci troppo da Horizon. Questo progetto non avrebbe avuto automobili, ma gli open world erano un ambito in cui avevamo competenze spendibili", ha spiegato. Per il resto vi ricordiamo che Fable sarà disponibile dal 23 febbraio 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.