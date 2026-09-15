Fable è in sviluppo da dieci anni ed è sopravvissuto a chiusure e licenziamenti: come? Il team spiega

Playground Games sta lavorando a Fable sin dal 2017, un anno dopo che Microsoft ha chiuso Lionhead Studios, il team che si stava occupando dell'IP. Dopo dieci anni, il gioco sta per essere pubblicato.
C'è però un lecito dubbio: come è possibile che l'opera sia sopravvissuta così a lungo?
Il commento di Playground Games
Dopotutto, Fable è rimasto in sviluppo nel mentre Xbox iniziava ad acquisire moltissimi team, come Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory e Undead Labs, tutte compagnie che si sono allontanate dagli Xbox Game Studios. Microsoft nel mezzo ha anche creato The Initiative e dopo sette anni (e un infruttuoso tentativo di creare un nuovo Perfect Dark) il team è stato chiuso.
Xbox ha anche comprato Bethesda per 7,5 miliardi e ha poi sconvolto il mercato con l'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi. Ci sono stati anche oltre 10.000 licenziamenti, sia nel reparto videoludico che più in generale in Microsoft.
Non è quindi da sottovalutare che in mezzo a tutto questo Fable sia rimasto in vita. Parlando con The Guardian, il director Ralph Fulton ha spiegato come sia possibile.
"Penso sinceramente che Fable sia un gioco importante", ha dichiarato Fulton. "Ciò che ci ha protetti nel corso di un lungo ciclo di sviluppo è il fatto che così tante persone all'interno di Xbox considerino Fable fondamentale per il DNA della piattaforma. Mi spingerei oltre e direi che è importante per i videogiochi nel loro complesso", ha proseguito. "Offre una combinazione di elementi che semplicemente non esiste da nessun'altra parte."
Ricordiamo infine che Fable spiega perché ha cambiato il design della propria eroina.