5

Fable è in sviluppo da dieci anni ed è sopravvissuto a chiusure e licenziamenti: come? Il team spiega

Playground Games ha spiegato come sia possibile che con un ciclo di sviluppo così lungo un'opera come Fable sia sopravvissuta a licenziamenti e chiusure di team di sviluppo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/09/2026
Un personaggio di Fable
Fable
Fable
Articoli News Video Immagini

Playground Games sta lavorando a Fable sin dal 2017, un anno dopo che Microsoft ha chiuso Lionhead Studios, il team che si stava occupando dell'IP. Dopo dieci anni, il gioco sta per essere pubblicato.

C'è però un lecito dubbio: come è possibile che l'opera sia sopravvissuta così a lungo?

Il commento di Playground Games

Dopotutto, Fable è rimasto in sviluppo nel mentre Xbox iniziava ad acquisire moltissimi team, come Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory e Undead Labs, tutte compagnie che si sono allontanate dagli Xbox Game Studios. Microsoft nel mezzo ha anche creato The Initiative e dopo sette anni (e un infruttuoso tentativo di creare un nuovo Perfect Dark) il team è stato chiuso.

Xbox ha anche comprato Bethesda per 7,5 miliardi e ha poi sconvolto il mercato con l'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi. Ci sono stati anche oltre 10.000 licenziamenti, sia nel reparto videoludico che più in generale in Microsoft.

I 1.000 personaggi non giocanti di Fable sono stati realizzati a mano per evitare incoerenze I 1.000 personaggi non giocanti di Fable sono stati realizzati a mano per evitare incoerenze

Non è quindi da sottovalutare che in mezzo a tutto questo Fable sia rimasto in vita. Parlando con The Guardian, il director Ralph Fulton ha spiegato come sia possibile.

"Penso sinceramente che Fable sia un gioco importante", ha dichiarato Fulton. "Ciò che ci ha protetti nel corso di un lungo ciclo di sviluppo è il fatto che così tante persone all'interno di Xbox considerino Fable fondamentale per il DNA della piattaforma. Mi spingerei oltre e direi che è importante per i videogiochi nel loro complesso", ha proseguito. "Offre una combinazione di elementi che semplicemente non esiste da nessun'altra parte."

Ricordiamo infine che Fable spiega perché ha cambiato il design della propria eroina.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fable è in sviluppo da dieci anni ed è sopravvissuto a chiusure e licenziamenti: come? Il team spiega