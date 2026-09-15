I team di PlayStation celebrano l'uscita di Marvel's Wolverine con bellissimi artwork

Marvel's Wolverine è disponibile da oggi, 15 settembre, su PS5. Per celebrare la pubblicazione del videogioco di Insomniac Games, i vari team dei PlayStation Studios hanno pubblicato tramite i propri canali social una serie di artwork cross-over che mostrano Logan in altri mondi.
Vediamo tutti quelli che sono stati pubblicati per il momento online.
Le immagini pubblicate dai team di PlayStation
Santa Monica Studio ha realizzato una propria versione di Logan e Kratos, fianco a fianco, con le proprie lame sguainate. Lo stile è molto cartoon e ci permette di immaginare uno scontro tra i due guerrieri. Si prosegue con Firesprite, il team di Until Dawn 2, che ha mostrato Logan in una seduta con lo psichiatra che appare nel gioco.
Guerrilla propone un artwork in stile copertina di un albo a fumetti, con Logan e Aloy che si preparano a lanciarsi nell'azione. Housemarque mostra invece Wolverine di fronte all'eclissi al centro di Saros. Sucker Punch Productions, invece, mette Wolverine in cima a un tetto di un edificio giapponese insieme a Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei.
Diteci, qual è il vostro artwork preferito tra quelli presenti nella notizia? Vi lasciamo inoltre alla nostra recensione di Marvel's Wolverine.