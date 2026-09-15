I team di PlayStation celebrano l'uscita di Marvel's Wolverine con bellissimi artwork

Marvel's Wolverine è disponibile da oggi, 15 settembre, su PS5. Per celebrare la pubblicazione del videogioco di Insomniac Games, i vari team dei PlayStation Studios hanno pubblicato tramite i propri canali social una serie di artwork cross-over che mostrano Logan in altri mondi.

Le immagini pubblicate dai team di PlayStation

Santa Monica Studio ha realizzato una propria versione di Logan e Kratos, fianco a fianco, con le proprie lame sguainate. Lo stile è molto cartoon e ci permette di immaginare uno scontro tra i due guerrieri. Si prosegue con Firesprite, il team di Until Dawn 2, che ha mostrato Logan in una seduta con lo psichiatra che appare nel gioco.

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Guerrilla propone un artwork in stile copertina di un albo a fumetti, con Logan e Aloy che si preparano a lanciarsi nell'azione. Housemarque mostra invece Wolverine di fronte all'eclissi al centro di Saros. Sucker Punch Productions, invece, mette Wolverine in cima a un tetto di un edificio giapponese insieme a Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei.

Diteci, qual è il vostro artwork preferito tra quelli presenti nella notizia? Vi lasciamo inoltre alla nostra recensione di Marvel's Wolverine.