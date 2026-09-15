3

I team di PlayStation celebrano l'uscita di Marvel's Wolverine con bellissimi artwork

Team come Santa Monica Studio, Firesprite e Guerrilla hanno celebrato la pubblicazione di Marvel's Wolverine con tanti artwork di qualità dedicati a Logan.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/09/2026
Wolverine in Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Articoli News Video Immagini

Marvel's Wolverine è disponibile da oggi, 15 settembre, su PS5. Per celebrare la pubblicazione del videogioco di Insomniac Games, i vari team dei PlayStation Studios hanno pubblicato tramite i propri canali social una serie di artwork cross-over che mostrano Logan in altri mondi.

Vediamo tutti quelli che sono stati pubblicati per il momento online.

Le immagini pubblicate dai team di PlayStation

Santa Monica Studio ha realizzato una propria versione di Logan e Kratos, fianco a fianco, con le proprie lame sguainate. Lo stile è molto cartoon e ci permette di immaginare uno scontro tra i due guerrieri. Si prosegue con Firesprite, il team di Until Dawn 2, che ha mostrato Logan in una seduta con lo psichiatra che appare nel gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Guerrilla propone un artwork in stile copertina di un albo a fumetti, con Logan e Aloy che si preparano a lanciarsi nell'azione. Housemarque mostra invece Wolverine di fronte all'eclissi al centro di Saros. Sucker Punch Productions, invece, mette Wolverine in cima a un tetto di un edificio giapponese insieme a Atsu, la protagonista di Ghost of Yotei.

Le tracce olfattive di Marvel's Wolverine sembrano "scoregge": Insomniac Games risponde Le tracce olfattive di Marvel's Wolverine sembrano scoregge: Insomniac Games risponde

Diteci, qual è il vostro artwork preferito tra quelli presenti nella notizia? Vi lasciamo inoltre alla nostra recensione di Marvel's Wolverine.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I team di PlayStation celebrano l'uscita di Marvel's Wolverine con bellissimi artwork