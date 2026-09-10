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Until Dawn 2 potrebbe costare meno del previsto: spunta un prezzo sul PS Store

Una delle esclusive del prossimo anno di Sony potrebbe costare meno di quanto si potrebbe pensare. Pare infatti che Until Dawn 2 costerà "solo" 59,99€, invece del sempre più comune 80,99€.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/09/2026
Un personaggio di Until Dawn 2

Il prossimo anno si aprirà con l'arrivo di una nuova esclusiva di PlayStation 5: Until Dawn 2. Il videogioco horror sarà più precisamente pubblicato il 28 gennaio 2027.

Il prezzo della versione digitale è ora spuntato tramite il PS Store neozelandese e ci ha permesso di intuire quindi quale sarà la cifra in euro.

Il prezzo di Until Dawn 2

Secondo il PS Store della Nuova Zelanda, Until Dawn 2 costerà 89,95 dollari neozelandesi. Potete vederlo tramite l'immagine qui sotto, condivisa da un utente tramite ResetEra.

La pagina PS Store neozelandese di Until Dawn 2
La pagina PS Store neozelandese di Until Dawn 2

Il prezzo stimato in euro è 59,99€, una cifra bassa per un titolo esclusivo di PS5. Non è propriamente un prezzo "budget", ma rimane più basso della media delle esclusive di Sony. Probabilmente la compagnia giapponese vuole stimolano le vendite del gioco. Per confronto, il prezzo in euro del remake del primo titolo è 69,99€, quindi è possibile che in UE la cifra sia in realtà 69,99€.

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Per ora sono solo speculazioni, quindi non ci resta che attendere annunci ufficiali da parte degli sviluppatori o di Sony.

Ricordiamo che è disponibile il trailer di Until Dawn 2 dallo State of Play.

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