Volate sulla scopa a poco più di 1€: Harry Potter: Campioni di Quidditch per PC in sconto su Instant Gaming

Il titolo sportivo ambientato nel mondo magico di J.K. Rowling scende a un prezzo quasi simbolico per chi gioca su PC. Harry Potter: Campioni di Quidditch si trova infatti su Instant Gaming con uno sconto del 96% per un prezzo netto di 1,09 €, ovvero una spesa finale di 1,33 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino originale di 30,00 €, l'acquisto sul negozio di key garantisce un risparmio di 28,67 €. Per riscattare la chiave e inserire il titolo nella vostra libreria, trovate il collegamento nel box promozionale in alto.

Ruoli in campo e modalità di gioco

In Harry Potter: Campioni di Quidditch potrete scendere sul terreno di gioco per interpretare tutti i ruoli tradizionali della disciplina magica, spaziando tra Cacciatori, Battitori, Portieri e Cercatori alla caccia del Boccino d'Oro. La struttura di gioco propone sia una modalità carriera per singolo giocatore, che ripercorre le tappe dai tornei della Tana fino alla Coppa del Mondo di Quidditch, sia scontri multiplayer competitivi online.

L'esperienza permette di creare e personalizzare il proprio atleta oppure di vestire i panni dei personaggi iconici della saga, sfruttando un sistema di volo dinamico legato al miglioramento dei manici di scopa. L'acquisto completato sul negozio di key fornisce un codice digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.