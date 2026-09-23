Inforcate la scopa: Harry Potter: Campioni di Quidditch per PC è di nuovo in super sconto su Instant Gaming

Scendere in campo per la coppa delle case costa meno di un caffè con l'offerta Instant Gaming: a catalogo trovate infatti Harry Potter: Campioni di Quidditch per PC ad appena 1,09€. Trattandosi del prezzo netto, vi basterà aggiungere l'IVA al 22% per arrivare alla spesa finale di soli 1,33€ richiesta al checkout. A conti fatti, rispetto ai 3 € del listino ufficiale, vi mettete in tasca un risparmio netto di ben 28,67€. Questo si traduce in uno sconto reale, calcolato a imposte incluse, del 95,5%, un valore quasi identico al 96% segnalato a schermo dal negozio. Per aggiungere il gioco alla vostra libreria Steam in pochi istanti, vi basta sfruttare il box o il link posizionato qui.
Acrobazie aeree, ruoli tattici e magia competitiva su Steam
L'opera sviluppata da Unbroken Studios vi trasporta nel vivo dell'amato sport dei maghi, mettendovi alla prova con scope volanti e bolidi impazziti. Il gameplay ruota attorno alla perfetta padronanza dei quattro ruoli classici del Quidditch: potrete segnare anelli come Cacciatore, difendere i pali come Portiere, ostacolare gli avversari nei panni del Battitore o inseguire la vittoria come Cercatore. Ogni posizione richiede abilità specifiche e uno stile di volo unico per supportare la squadra.
Oltre ad affrontare la modalità carriera in singolo, è possibile lanciarsi in accese partite multigiocatore online, sbloccando potenziamenti cosmetici ed esplorando arene leggendarie. La versione PC, attivabile tramite codice Steam, garantisce ottime prestazioni e il pieno supporto per i controller, fondamentale per gestire al meglio le manovre aeree più complesse.