Un gioco di successo su Steam è stato colpito da un malware due volte in un anno

L'opera è in circolazione dal 2019 e viene supportata dall'utenza tramite le mod, grazie allo Steam Workshop . Il problema è che lo Steam Workshop è anche la fonte di malware che infettano il videogioco: è successo ben due volte in un solo anno.

Le parole dello sviluppatore di People Playground

"Potreste aver notato che il Workshop è scomparso di nuovo. L'ho disattivato diverse ore fa a causa di un'ulteriore mod malevola. Questa è particolarmente grave", ha scritto lo sviluppatore mestiez in un aggiornamento su Steam. Chiunque abbia giocato nelle prime ore del 21 settembre è invitato ad adottare precauzioni straordinarie. "Cancellate tutte le mod nella vostra cartella delle mod e non aprite il gioco finché non avrò annunciato su Steam che è sicuro farlo."

In People Playground si possono creare svariate situazioni

"Non posso dire con certezza cosa sia successo esattamente o cosa abbia fatto questo programma, ma la situazione non promette nulla di buono", ha aggiunto lo sviluppatore.

La mod malevola può potenzialmente fare di tutto, dal cancellare in modo permanente una quantità considerevole di dati personali fino al leggere i nomi utente di Discord e altre informazioni identificative, per poi pubblicarle sullo Steam Workshop.

Mestiez a un certo punto ha scritto che il malware "non ruba le vostre password, token, cookie o altre credenziali. Non vi hackererà, ma si tratta comunque di un malware catastrofico", ma in seguito ha cancellato il messaggio e aggiunto: "Per sicurezza, è meglio cambiare le password di tutti i vostri account importanti in modo da invalidare eventuali session token che potrebbero essere stati sottratti."

Ricordiamo infine che Steam Machine non ha più segreti: iFixit pubblica le guide per riparare la console Valve.