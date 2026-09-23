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Un gioco di successo su Steam è stato colpito da un malware due volte in un anno

People Playground è stato colpito da un grave malware per la seconda volta in un anno e lo sviluppatore spiega cosa è successo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/09/2026
Steam Machine

People Playground è un gioco di successo su Steam, con centinaia di migliaia di recensioni. Si tratta di un simulatore basato sulla fisica nel quale possiamo torturare in vari modi dei personaggini stilizzati.

L'opera è in circolazione dal 2019 e viene supportata dall'utenza tramite le mod, grazie allo Steam Workshop. Il problema è che lo Steam Workshop è anche la fonte di malware che infettano il videogioco: è successo ben due volte in un solo anno.

Le parole dello sviluppatore di People Playground

"Potreste aver notato che il Workshop è scomparso di nuovo. L'ho disattivato diverse ore fa a causa di un'ulteriore mod malevola. Questa è particolarmente grave", ha scritto lo sviluppatore mestiez in un aggiornamento su Steam. Chiunque abbia giocato nelle prime ore del 21 settembre è invitato ad adottare precauzioni straordinarie. "Cancellate tutte le mod nella vostra cartella delle mod e non aprite il gioco finché non avrò annunciato su Steam che è sicuro farlo."

In People Playground si possono creare svariate situazioni
In People Playground si possono creare svariate situazioni

"Non posso dire con certezza cosa sia successo esattamente o cosa abbia fatto questo programma, ma la situazione non promette nulla di buono", ha aggiunto lo sviluppatore.

Steam Deck viene usato per testare i rover destinati a Marte Steam Deck viene usato per testare i rover destinati a Marte

La mod malevola può potenzialmente fare di tutto, dal cancellare in modo permanente una quantità considerevole di dati personali fino al leggere i nomi utente di Discord e altre informazioni identificative, per poi pubblicarle sullo Steam Workshop.

Mestiez a un certo punto ha scritto che il malware "non ruba le vostre password, token, cookie o altre credenziali. Non vi hackererà, ma si tratta comunque di un malware catastrofico", ma in seguito ha cancellato il messaggio e aggiunto: "Per sicurezza, è meglio cambiare le password di tutti i vostri account importanti in modo da invalidare eventuali session token che potrebbero essere stati sottratti."

Ricordiamo infine che Steam Machine non ha più segreti: iFixit pubblica le guide per riparare la console Valve.

#Steam
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