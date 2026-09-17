Steam Machine non ha più segreti: iFixit pubblica le guide per riparare la console Valve

La collaborazione tra iFixit e Valve si estende oggi oltre Steam Deck. La piattaforma specializzata nella riparazione ha infatti raccolto una serie completa di procedure dedicate alla nuova Steam Machine, mostrando come sia possibile intervenire su numerose parti del sistema.
Le guide spaziano dalla semplice manutenzione allo smontaggio necessario per raggiungere i componenti interni. Il risultato è una documentazione pensata sia per operazioni relativamente semplici sia per interventi hardware più complessi.
Steam Machine può essere smontata componente per componente
La raccolta comprende 18 guide. Tra gli interventi documentati figurano la sostituzione dell'SSD, della RAM, dell'alimentatore, della scheda madre, del dissipatore e della ventola. Sono inoltre presenti procedure dedicate alle diverse schede I/O. iFixit spiega anche come intervenire sulla scheda USB anteriore e sul pulsante di accensione, sulla scheda con HDMI e DisplayPort e su quella posteriore che integra USB ed Ethernet. Non mancano le istruzioni per rimuovere faceplate, scocca, pannello posteriore, piedini e lettore microSD.
Alcune operazioni richiedono uno smontaggio molto più esteso rispetto alla semplice sostituzione dell'unità di archiviazione. Una guida specifica mostra inoltre come aprire il sistema e procedere con la pulizia dei componenti interni.
Steam Machine dispone di un singolo slot M.2 NVMe compatibile sia con SSD in formato 2230 sia con quelli più grandi 2280. La sostituzione fisica dell'unità, precisa iFixit, non comprende però l'installazione del sistema operativo: SteamOS dovrà essere reinstallato o ripristinato separatamente.
Al momento iFixit non propone ancora nello store i singoli componenti di ricambio per Steam Machine. La disponibilità delle parti dovrebbe arrivare successivamente, seguendo il modello già adottato per l'hardware Valve supportato dal programma di riparazione.
Le nuove guide sono già consultabili nella sezione dedicata a Steam Machine. Per gli utenti interessati alla manutenzione autonoma rappresentano un riferimento per capire non solo quali componenti possono essere sostituiti, ma anche quanto lavoro sia necessario per raggiungerli.