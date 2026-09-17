Steam Machine non ha più segreti: iFixit pubblica le guide per riparare la console Valve

La collaborazione tra iFixit e Valve si estende oggi oltre Steam Deck. La piattaforma specializzata nella riparazione ha infatti raccolto una serie completa di procedure dedicate alla nuova Steam Machine, mostrando come sia possibile intervenire su numerose parti del sistema.

Le guide spaziano dalla semplice manutenzione allo smontaggio necessario per raggiungere i componenti interni. Il risultato è una documentazione pensata sia per operazioni relativamente semplici sia per interventi hardware più complessi.