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Effettua il pre-order di Stupid Never Dies per PS5 su Amazon: il gioco esce tra poco più di un mese

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Stupid Never Dies, titolo per PS5 in uscita ad ottobre.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/09/2026
Stupid Never Dies
Stupid Never Dies
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Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Stupid Never Dies per PS5 al prezzo finale d'acquisto di 49,99€. Il titolo uscirà il prossimo 21 ottobre. Puoi prenotare la tua copia direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: In Stupid Never Dies, Davy è uno zombie pronto ad affrontare un dungeon pieno di nemici strani e feroci, sfruttando un sistema di combattimento basato sulla possibilità di divorare gli avversari e appropriarsi delle loro abilità.

Con la meccanica Style Eat, infatti, può azzannare i nemici e divorarne i nuclei per ottenere nuovi poteri e modificare il proprio aspetto.

Ulteriori dettagli sul gioco

Oltre allo Zombie Style, è possibile sbloccare altri 10 stili di combattimento mostruosi, arrivando a un totale di 11 stili da padroneggiare. Questa varietà permette di adattare le proprie capacità ai diversi avversari incontrati durante l'avventura. Un altro elemento centrale è rappresentato dal Body Hack, che consente di modificare il corpo di Davy sacrificando e ricostruendo i suoi arti.

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Attraverso la tecnologia Overtech è possibile equipaggiare armi e accessori sulle braccia, sulle gambe e sulla testa. La scelta degli Implants permette quindi di creare configurazioni differenti e può risultare determinante durante gli scontri.

Il dungeon ospita infine numerosi mostri classici, tra cui lupi mannari, vampiri, arpie e uomini lucertola, tutti potenziati grazie alla tecnologia Overtech.

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