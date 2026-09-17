Effettua il pre-order di Stupid Never Dies per PS5 su Amazon: il gioco esce tra poco più di un mese

Con la meccanica Style Eat , infatti, può azzannare i nemici e divorarne i nuclei per ottenere nuovi poteri e modificare il proprio aspetto.

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Stupid Never Dies per PS5 al prezzo finale d'acquisto di 49,99€ . Il titolo uscirà il prossimo 21 ottobre . Puoi prenotare la tua copia direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: In Stupid Never Dies, Davy è uno zombie pronto ad affrontare un dungeon pieno di nemici strani e feroci, sfruttando un sistema di combattimento basato sulla possibilità di divorare gli avversari e appropriarsi delle loro abilità.

Ulteriori dettagli sul gioco

Oltre allo Zombie Style, è possibile sbloccare altri 10 stili di combattimento mostruosi, arrivando a un totale di 11 stili da padroneggiare. Questa varietà permette di adattare le proprie capacità ai diversi avversari incontrati durante l'avventura. Un altro elemento centrale è rappresentato dal Body Hack, che consente di modificare il corpo di Davy sacrificando e ricostruendo i suoi arti.

Attraverso la tecnologia Overtech è possibile equipaggiare armi e accessori sulle braccia, sulle gambe e sulla testa. La scelta degli Implants permette quindi di creare configurazioni differenti e può risultare determinante durante gli scontri.

Il dungeon ospita infine numerosi mostri classici, tra cui lupi mannari, vampiri, arpie e uomini lucertola, tutti potenziati grazie alla tecnologia Overtech.