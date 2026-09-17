Marvel Tokon: Fighting Souls è in sconto del 30% su Amazon, il prezzo cala fino al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo di Marvel Tokon: Fighting Souls, l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% ed un costo totale e finale di 49,99€, suo minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando il "bottone" qui in basso: MARVEL Tōkon: Fighting Souls propone combattimenti rapidi e impegnativi in cui la strategia e la sinergia tra i membri della squadra sono fondamentali per affrontare ogni scontro. Il gioco permette di creare una squadra composta da quattro personaggi, scegliendo liberamente tra un roster di iconici eroi e cattivi dell'universo Marvel.
Ulteriori dettagli sul gioco
Ogni personaggio dispone di abilità uniche, uno stile di gioco differente e una storia personale, offrendo diverse possibilità per costruire la propria formazione e affrontare gli avversari. La composizione della squadra e il modo in cui vengono sfruttate le caratteristiche dei singoli combattenti contribuiscono quindi a definire l'approccio a ogni battaglia.
Il gioco reinterpreta inoltre i personaggi Marvel attraverso uno stile artistico ispirato agli anime, accompagnandoli con arene dinamiche ambientate in diversi luoghi dell'universo Marvel. A rendere gli scontri ancora più caratteristici contribuisce una colonna sonora adattiva, progettata per cambiare durante le battaglie e accompagnare l'azione. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.