Il lancio di Marvel Tokon su PC è stato un disastro e gli sviluppatori sono preoccupati

Il producer Takeshi Yamanaka ne ha parlato in maniera molto trasparente durante un'intervista pubblicata da VGC, spiegando che da una parte c'è già una community alquanto affiatata sul nuovo picchiaduro con i personaggi Marvel, ma dall'altra la versione PC è stata inficiata dai problemi al lancio.

In effetti, abbiamo visto che le prime stime di vendita del gioco non sono esaltanti in generale, ma in particolare la quantità di giocatori online su Steam sta calando a ritmo costante e la cosa rappresenta un notevole problema per un titolo incentrato soprattutto sugli scontri in multiplayer.

Arc System Works si rende conto che la situazione di Marvel Tokon: Fighting Souls su PC è complicata, perché dopo il lancio disastroso a causa di problemi tecnici e altri inconvenienti sarà "estremamente difficile" riconquistare la fiducia dei giocatori .

Le preoccupazioni del producer

"Giocano partite ogni giorno, si allenano, inventano nuove combinazioni e le pubblicano sui social media", ha detto Yamanaka dei giocatori attivi su Marvel Tokon: Fighting Souls, "Tuttavia, allo stesso tempo, purtroppo, nella versione per PC del gioco molti giocatori hanno riscontrato dei problemi, e ci scusiamo sinceramente con la comunità per tutti questi inconvenienti".

Nonostante un'ottima ricezione da parte della critica e anche del pubblico inizialmente, soprattutto su console, la versione PC ha subito mostrato diversi inconvenienti tecnici, soprattutto per quanto riguarda performance e stabilità dell'infrastruttura online.

Tutto questo si è collegato peraltro a polemiche preesistenti riguardanti la solita questione della richiesta dell'account PSN obbligatorio e il fatto che questo tagli fuori gli utenti di diversi paesi in cui la piattaforma non è ufficialmente supportata.

Yamanaka ha spiegato che "il team sta lavorando assiduamente per risolvere i problemi rimasti", ma ha anche riferito di rendersi conto che "è un compito estremamente impegnativo da affrontare" quello di cercare di riconquistare la fiducia dei fan, "e vogliamo sinceramente dedicarci con tutto il nostro impegno per creare un ambiente in cui i giocatori possano vivere appieno questo gioco che abbiamo creato con tanta dedizione, e siamo davvero convinti che il gioco stesso sarà per loro davvero divertente".

Molte polemiche derivano peraltro dall'utilizzo dello specifico DRM utilizzato su PC da Marvel Tokon: Fighting Souls come sistema di protezione dalla pirateria, che secondo molti utenti colpirebbe in maniera decisamente negative le performance del gioco e dei PC su cui viene utilizzato.