Future Game Show alla Gamescom 2026: tutti gli annunci e i giochi presentati all'evento

Anche quest'anno è tornato il Future Game Show alla Gamescom, con annunci di nuovi giochi e trailer esclusivi.

Il Future Game Show è tornato anche alla Gamescom 2026, di cui ormai rappresenta uno degli appuntamenti fissi. Si tratta dell'evento organizzato da Gamesradar+ per presentare giochi di ogni tipo, che vanno dagli indie al tripla A, con un occhio particolare alle uscite più imminentii. Nel corso della serata ci sono stati diversi annunci, ma niente di particolarmente sconvolgente. Sono stati mostrati nuovi trailer di giochi già annunciati, sono state presentate diverse interviste a sviluppatori di primo piano, come quelli di No Law e sono stati presentati tanti titoli di generi molto vari, che hanno reso la serata particolarmente colorata. Cerchiamo quindi di riepilogare tutte le novità annunciate durante il Future Game Show, quantomeno quello più rilevanti.

Worms: Galactic Tactics segna il ritorno della serie di Team17 Worms: Galactic Tactics è stato presentato durante il pre-show dell'Opening Night Live, ma è tornato a mostrarsi in occasione del Future Game Show con il trailer di annuncio. Tornano quindi i vermi combattenti che fecero il loro debutto su Amiga e tornano le loro folli armi con cui cercare di eliminarsi a vicenda. Il gioco avrà anche degli elementi roguelike, per provare a modernizzare una formula che si spera faccia breccia tra le nuove generazioni.

Dioxide è uno sparatutto dagli autori di Forgive Me Father Dagli autori di Forgive Me Father arriva Dioxide, uno sparatutto in prima persona con grafica in cel shading che è stato mostrato con un nuovo trailer. Il trailer ufficiale mostra diverse sequenze di gameplay, ma non svela la data d'uscita. Comunque sia, visto lo stato del gioco, non dovrebbe mancare moltissimo. Per adesso l'unica piattaforma annunciata è il PC, ma contiamo che con il tempo possano aggiungersene anche delle altre.

Serious Sam: Shatterverse si mostra in un trailer esplosivo Croteam ha pubblicato un nuovo trailer di Serious Sam: Shatterverse, in attesa del lancio che avverrà il 31 agosto 2026, quindi tra pochissimi giorni. Si tratta di un filmato con sequenze di gameplay, che mostrano le caratteristiche essenziali del gioco, che possiamo riassumere in "sparare e muoversi velocemente prima di essere soverchiati dai nemici. Il gioco è uno sparatutto roguelike per 1-5 giocatori, che cerca di rinnovare la serie, aprendola a una formula più appetibile per il pubblico contemporaneo.

Un nuovo trailer di Spine – This is Gun Fu, che annuncia il periodo d’uscita Anche Spine è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay, utile anche per annunciare la finestra di lancio: estate 2027. Insomma, manca ancora circa un anno per cimentarci nel "Gun Fu", tecnica che fonde scontri corpo a corpo e sparatorie. I giocatori interpretano l'artista di strada ribelle Redline, che si associa alla protesi da guerra Spine, dotata di una coscienza propria, per farsi strada in una metropoli cyberpunk oppressa dal regime autocratico di un'intelligenza artificiale.

Alkimya: House of Wisdom è un survival dall'ambientazione storica Alkimya: House of Wisdom è un survival horror in prima persona, che è stato presentato con un trailer. È ambientato in un periodo storico preciso: l'assedio di Baghdad del 1258. Chiaramente, però, la storia è solo un pretesto per raccontare una storia di finzione. L'eroe dell'avventura è Yusuf, un maestro alchimista alla ricerca di una cura per salvare la figlia morente, nascosta in un immenso edificio che è anche un grosso puzzle da decifrare e risolvere. Ce la faremo? Per adesso non sappiamo quando uscirà, ma è previsto per PC e PS5.

Arizona Sunshine è un capolavoro VR che diventa piatto Arizona Sunshine è uno dei giochi per visori VR più famosi sulla piazza. Lo studio di sviluppo ha deciso di convertirlo in versione "piatta", così da permettere di giocarlo su PC e console. È stato presentato con un trailer all'evento di questa sera. Arizona Sunshine uscirà nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. Si tratta di un survival a base di zombi che non mancherà di appassionare i fan del genere.

PixelJunk Monsters 3: c'è un'isola da difendere PixelJunk Monsters 3 è il nuovo capitolo di una celebre serie, annunciato con un trailer davvero bizzarro. L'occasione è stata ottima per annunciare anche un playtest chiuso, che si terrà dal 4 settembre, solo su PC. Si tratta di un tower defense, si spera di pregevole fattura come i predecessori, in cui dobbiamo proteggere l'isola, da soli o con un amico, in cui viviamo fermando gli aggressori che arrivano da ogni lato.

Star Trek: Outposts Unknown ci porta a colonizzare lo spazio Se un city builder a tema Star Trek vi sembra un'ottima idea, allora Star Trek: Outposts Unknown è il titolo cui dovete guardare il 20 ottobre 2026. La data d'uscita è stata annunciata con un nuovo video di gameplay, che ha mostrato il gameplay di costruzione degli avamposti scientifici. L'obiettivo del giocatore è di esplorare il Sistema X'Lehari alla ricerca di un modo di salvare la civiltà che lo abita, sull'orlo dell'estinzione a causa di una forza cosmica di natura sconosciuta.

The Sinking City 2 arriva anche su Nintendo Switch 2 Durante l'evento ha trovato spazio anche The Sinking City 2 che, dopo essere stato pubblicato su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, arriverà anche su Nintendo Switch 2, per la gioia dei possessori dell'ultima console di Nintendo, che sono alla ricerca di un'esperienza survival horror classica, ambientata in un mondo lovecraftiano. L'occasione è stato ottima anche per un nuovo filmato di gameplay, che non fa mai male.