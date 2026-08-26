Dioxide è uno sparatutto con elementi soulslike dagli autori di Forgive Me Father

Dioxide è il nuovo sparatutto con elementi soulslike sviluppato da Byte Barrel, il team autore di Forgive Me Father, che ha deciso di presentare il gioco con un trailer del gameplay durante il Future Games Show.

Ambientato in un futuro distopico in cui il mondo è finito sotto il controllo di una spietata Corporazione e gli esseri umani vengono trattati come numeri sacrificabili e sostituibili, Dioxide ci mette al comando di una combattente entrata in possesso di un dispositivo che le consente di tornare in vita dopo la morte.

Divenuta per la Corporazione una minaccia da eliminare a qualsiasi costo, la donna si ritrova a dover combattere per sopravvivere, sfruttando le armi di un ampio arsenale per affrontare nemici sempre più pericolosi e numerosi.

Nel gioco, tuttavia, dovremo anche aiutare le persone in difficoltà a fuggire nel tentativo di costruire un rifugio sicuro per ciò che resta dell'umanità, scegliendo se sacrificarle per acquisire nuove abilità o proteggerle e scegliere dunque la strada più tortuosa.