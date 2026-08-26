Worms: Galactic Tactics presentato con un nuovo trailer al Future Games Show

Nel corso della Gamescom 2026 abbiamo assistito anche a un ritorno alquanto storico con Worms: Galactic Tactics, nuovo capitolo annunciato in questi giorni che rilancia la serie strategica di Team 17 portandola però in una direzione un po' diversa rispetto a quanto visto in precedenza.
Sviluppato da Absolutely Games e pubblicato ovviamente da Team 17, Worms: Galactic Tactics riprende il vecchio sistema da strategico a turni dell'originale e lo ripropone in un'ambientazione 3D con la possibilità di distruggere gli elementi dello scenario, ricreando così quella particolare interazione caratteristica dei vecchi capitoli.
Il nuovo capitolo introduce però anche degli elementi innovativi, in particolare per quanto riguarda un approccio in stile roguelike che dovrebbe modificare un po' la dinamica classica introducendo ulteriori variabili.
Un classico rivisto
Da quanto possiamo vedere nel video di presentazione, che dopo una breve introduzione nel tipico stile umoristico della serie mostra anche alcune vere e proprie fasi di gameplay, Worms: Galactic Tactics rappresenta una rielaborazione interessante del concept originale.
Anche in questo caso si tratta di scontri fra squadre di vermi combattenti, con una grande quantità di armi folli a disposizione con le quali eliminare gli avversari e distruggere le scenario in maniera tattica.
In attesa di capire più precisamente come si inseriscono gli elementi in stile roguelike in questa dinamica e di conoscere anche la data di uscita, vediamo dunque qualcosa di questo nuovo capitolo con il video di presentazione andato in scena al Future Games Show.