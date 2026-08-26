Kindle Unlimited costa 9,99 € per tre mesi: recupera milioni di ebook e risparmia il 66%

Se ami leggere, è attualmente disponibile una nuova promozione: Kindle Unlimited costa infatti 9,99 € per tre mesi invece di 29,97 €, permettendoti di risparmiare circa il 66%. Ti consigliamo di approfittarne quanto prima, dato che l'offerta è disponibile solo per un periodo limitato. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. I vantaggi di Kindle Unlimited sono diversi e potrai recuperare una serie di romanzi imperdibili, a partire dal genere fantasy alle opzioni più nerd dedicate a giocatori e non solo. Di seguito troverai tutti i dettagli per valutarne l'acquisto.
Un'offerta per gli amanti della lettura
Con Kindle Unlimited potrai accedere a un catalogo ricchissimo di eBook senza spendere molti soldi e per ben tre mesi. Successivamente, l'offerta si rinnoverà a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza impegno. Troverai innumerevoli opzioni in base al tuo genere preferito, dalla saga di Percy Jackson, se ami i fantasy, a Harry Potter.
Inoltre, sono inclusi anche i fumetti di Paul Tobin legati all'universo di The Witcher o il LitRPG Dungeon Crawler Carl, se cerchi un'esperienza più interattiva, con meccaniche tipiche dei giochi di ruolo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram. Se invece hai già provato il servizio e vuoi consigliare ai lettori un ebook in particolare, non esitare a farlo nei commenti qui sotto!