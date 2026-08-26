Kindle Unlimited costa 9,99 € per tre mesi: recupera milioni di ebook e risparmia il 66%

Se ami leggere, è attualmente disponibile una nuova promozione: Kindle Unlimited costa infatti 9,99 € per tre mesi invece di 29,97 €, permettendoti di risparmiare circa il 66%. Ti consigliamo di approfittarne quanto prima, dato che l'offerta è disponibile solo per un periodo limitato. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. I vantaggi di Kindle Unlimited sono diversi e potrai recuperare una serie di romanzi imperdibili, a partire dal genere fantasy alle opzioni più nerd dedicate a giocatori e non solo. Di seguito troverai tutti i dettagli per valutarne l'acquisto.