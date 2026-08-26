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Spine, il Gun Fu ha ora un periodo di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Al Future Games Show della gamescom 2026 abbiamo visto Spine, lo sparatutto d'azione che mescola le arti marziali e le sparatorie.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/08/2026
Spine
SPINE
SPINE
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In occasione del Future Games Show della gamescom 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Spine, il "Gun Fu" che fonde scontri corpo a corpo e sparatorie.

Il nuovo trailer ha confermato che Spine sarà pubblicato nell'estate 2027.

Il trailer di Spine

Spine è un'avventura d'azione cinematografica in single-player incentrata su frenetici scontri a fuoco a corto raggio e combattimenti in perfetto stile gun fu.

I giocatori vestono i panni di Redline, un'artista di strada ribelle che unisce le forze con Spine, una protesi da combattimento dotata di autocoscienza e volontà propria, per farsi strada in una metropoli cyberpunk oppressa dal regime autocratico di un'intelligenza artificiale.

Spine, provato il gioco di Gun Fu che unisce Batman e John Wick Spine, provato il gioco di Gun Fu che unisce Batman e John Wick

La vicenda si svolge a Tensor City, una colossale enclave tecnocratica edificata dall'IA per far sopravvivere l'umanità a una catastrofe ecologica globale. In questo mondo, l'esistenza di ogni individuo è misurata da un semplice credito sociale che stabilisce chi ha diritto al sostentamento e chi viene emarginato, spaccando la città tra la scintillante zona superiore e la decadente zona inferiore.

La vita di stenti di Redline nei bassifondi viene sconvolta quando una rapina finisce in tragedia, strappandole tutto ciò che possiede, compreso suo fratello. Decisa a salvargli la vita, la ragazza si impossessa della protesi Spine e intraprende insieme a essa una pericolosa missione di ricerca.

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