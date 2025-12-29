SPINE non ha ancora una finestra di lancio, doveva arrivare nel 2025

SPINE non ha ancora una finestra di lancio, sebbene il team di sviluppo del gioco si fosse impegnato a comunicarla entro la fine del 2025: in un messaggio rivolto agli utenti, Nekki ha spiegato come stanno le cose.
"Ricordiamo la nostra promessa di annunciare una finestra di uscita nel corso del 2025, e capiamo che molti di voi abbiano domande, quindi vogliamo essere onesti: quest'anno non eravamo pronti per annunciare una data di lancio", hanno scritto gli sviluppatori.
"SPINE è il nostro primo titolo per PC e console: per molti anni ci siamo concentrati su giochi mobile, e con questo progetto stiamo fissando un nuovo standard per qualità, portata e valori di produzione. Man mano che il nostro team e la nostra esperienza crescono, crescono anche i nostri standard e le aspettative per il prodotto finale, sia da parte dei giocatori che da parte nostra."
"Vogliamo pubblicare SPINE nella forma in cui l'abbiamo immaginato inizialmente: rimanendo fedeli alle nostre idee di base e prendendoci il tempo necessario per offrire un'esperienza completa e rifinita. La qualità del prodotto e l'esperienza complessiva del gameplay sono le nostre principali priorità."
Siamo alle battute finali, ad ogni modo
Presentato con un trailer esattamente due anni fa, SPINE si trova attualmente "nelle fasi finali di sviluppo. Ci stiamo concentrando sul perfezionare e affinare il gioco, i suoi contenuti, le location, le animazioni, il doppiaggio e l'interfaccia, e continueremo a condividere i progressi dello sviluppo tramite i nostri video diari."
"Non forniremo una data di uscita di cui non siamo completamente sicuri. Ciò che possiamo dire con certezza è che ne sentirete parlare a breve", continua il messaggio pubblicato da Nekki sui social.
"Grazie a tutti coloro che seguono lo sviluppo, condividono feedback e restano con noi. Lo apprezziamo davvero, e faremo tutto il possibile per assicurarci che l'attesa per SPINE venga premiata."