SPINE non ha ancora una finestra di lancio, doveva arrivare nel 2025

SPINE non ha ancora una finestra di lancio, sebbene il team di sviluppo del gioco si fosse impegnato a comunicarla entro la fine del 2025: in un messaggio rivolto agli utenti, Nekki ha spiegato come stanno le cose.

"Ricordiamo la nostra promessa di annunciare una finestra di uscita nel corso del 2025, e capiamo che molti di voi abbiano domande, quindi vogliamo essere onesti: quest'anno non eravamo pronti per annunciare una data di lancio", hanno scritto gli sviluppatori.

"SPINE è il nostro primo titolo per PC e console: per molti anni ci siamo concentrati su giochi mobile, e con questo progetto stiamo fissando un nuovo standard per qualità, portata e valori di produzione. Man mano che il nostro team e la nostra esperienza crescono, crescono anche i nostri standard e le aspettative per il prodotto finale, sia da parte dei giocatori che da parte nostra."

"Vogliamo pubblicare SPINE nella forma in cui l'abbiamo immaginato inizialmente: rimanendo fedeli alle nostre idee di base e prendendoci il tempo necessario per offrire un'esperienza completa e rifinita. La qualità del prodotto e l'esperienza complessiva del gameplay sono le nostre principali priorità."