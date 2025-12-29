0

SPINE non ha ancora una finestra di lancio, doveva arrivare nel 2025

Gli sviluppatori di SPINE hanno scritto un messaggio rivolto agli utenti per spiegare loro che il gioco non ha ancora una finestra di lancio, nonostante il 2025 sia ormai giunto al termine.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/12/2025
La protagonista di SPINE
SPINE
SPINE
News Video Immagini

SPINE non ha ancora una finestra di lancio, sebbene il team di sviluppo del gioco si fosse impegnato a comunicarla entro la fine del 2025: in un messaggio rivolto agli utenti, Nekki ha spiegato come stanno le cose.

"Ricordiamo la nostra promessa di annunciare una finestra di uscita nel corso del 2025, e capiamo che molti di voi abbiano domande, quindi vogliamo essere onesti: quest'anno non eravamo pronti per annunciare una data di lancio", hanno scritto gli sviluppatori.

"SPINE è il nostro primo titolo per PC e console: per molti anni ci siamo concentrati su giochi mobile, e con questo progetto stiamo fissando un nuovo standard per qualità, portata e valori di produzione. Man mano che il nostro team e la nostra esperienza crescono, crescono anche i nostri standard e le aspettative per il prodotto finale, sia da parte dei giocatori che da parte nostra."

Spine, provato il gioco di Gun Fu che unisce Batman e John Wick Spine, provato il gioco di Gun Fu che unisce Batman e John Wick

"Vogliamo pubblicare SPINE nella forma in cui l'abbiamo immaginato inizialmente: rimanendo fedeli alle nostre idee di base e prendendoci il tempo necessario per offrire un'esperienza completa e rifinita. La qualità del prodotto e l'esperienza complessiva del gameplay sono le nostre principali priorità."

Siamo alle battute finali, ad ogni modo

Presentato con un trailer esattamente due anni fa, SPINE si trova attualmente "nelle fasi finali di sviluppo. Ci stiamo concentrando sul perfezionare e affinare il gioco, i suoi contenuti, le location, le animazioni, il doppiaggio e l'interfaccia, e continueremo a condividere i progressi dello sviluppo tramite i nostri video diari."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Non forniremo una data di uscita di cui non siamo completamente sicuri. Ciò che possiamo dire con certezza è che ne sentirete parlare a breve", continua il messaggio pubblicato da Nekki sui social.

"Grazie a tutti coloro che seguono lo sviluppo, condividono feedback e restano con noi. Lo apprezziamo davvero, e faremo tutto il possibile per assicurarci che l'attesa per SPINE venga premiata."

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
SPINE non ha ancora una finestra di lancio, doveva arrivare nel 2025