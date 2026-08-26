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Serious Sam: Shatterverse si mostra con un nuovo trailer prima del lancio

Serious Sam: Shatterverse è uno dei giochi presentati al Future Game Show della Gamescom 2026, in attesa del lancio imminente.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   26/08/2026
Una creatura di Serious Sam: Shatterverse
Serious Sam: Shatterverse
Serious Sam: Shatterverse
News

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2026 è stato presentato un nuovo trailer di Serious Sam: Shatterverse, un FPS roguelite in coop da 1 a 5 giocatori, pieno di velocissime sequenze di gameplay in uscita il 31 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X e S.

Sam Stone è tornato per fronteggiare nuovamente Uber Mental, le cui macchinazioni hanno infranto le barriere dimensionali creando il cosiddetto "Shatterverse". In questo nuovo capitolo, il protagonista dovrà collaborare con le sue controparti provenienti da altri universi all'interno del Programma Serious. L'obiettivo della campagna è dare la caccia a Mental attraverso diverse linee temporali e sconfiggere i suoi cinque luogotenenti.

Dal punto di vista strutturale, il titolo abbraccia il genere roguelike. Come sottolineato dagli sviluppatori, "la morte non è mai la fine": ogni partita generata proceduralmente permetterà di testare strategie diverse. I giocatori esploreranno mondi instabili ricchi di anomalie e portali nascosti, con la possibilità di sbloccare modificatori e potenziamenti permanenti.

Sul fronte del gameplay, l'esperienza mantiene la sua classica impronta da sparatutto arcade run-and-gun. L'arsenale mescola armi storiche a nuovi strumenti, necessari per gestire le consuete, imponenti ondate di nemici. Il bestiario includerà sia avversari noti della serie che mostri inediti, richiedendo al giocatore di padroneggiare la mobilità e la celebre tattica del backpedaling che da sempre caratterizza le sparatorie del franchise.

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