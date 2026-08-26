Fable si mostra in un lungo video gameplay alla Gamescom 2026, su quest e combattimenti

Il nuovo filmato, commentato direttamente dagli sviluppatori di Playground Games, e in particolare da Conar Cross, art director di Fable, mostra un vero e proprio spaccato del gioco, partendo da una semplice esplorazione di Bowerstone e arrivando ad alcuni scontri nella fase finale e mostrando diversi elementi del gameplay.

Come era stato promesso da Microsoft, durante la Gamescom 2026 è stato pubblicato un nuovo lungo video di gameplay di Fable , che mostra qualcosa sulla struttura delle quest e sul sistema di combattimento , che appare decisamente rinnovato.

Varie situazioni di gioco, scelte e scontri

L'Eroe (eroina, in questo caso), si dirige presso la Gilda degli Eroi dove incontra Humphry, un vecchio e celebre guerriero che ormai sembra essere andato decisamente "in pensione" e si dimostra alquanto restio a entrare in azione.

La protagonista chiede il suo aiuto per aiutare la propria famiglia, raccontando qualcosa degli eventi che sono accaduti in precedenza, ma Humphry pare più dedito alla birra che altro, lasciando tuttavia intendere che qualcosa della passata gloria potrebbe ancora celarsi, sotto l'abbondante pancia.

Curiosamente, proprio durante il dialogo tra i due possiamo vedere almeno un paio di caratteristiche interessanti di Fable: la prima è la possibilità di scelta tra il consegnare la birra o lanciarla addosso all'interlocutore, cosa che rappresenta un esempio delle tante scelte proposte al giocatore che possono modificare la progressione del personaggio e le reazioni degli altri nei suoi confronti.

L'altra caratteristica è il siparietto che compare proprio durante il dialogo, con Humphry che abbatte la quarta parete e si rivolge direttamente agli spettatori in un esempio di quei momenti narrativi in "stile The Office" di cui gli sviluppatori hanno parlato in precedenza e che abbiamo visto in alcuni trailer precedenti.

La protagonista prosegue poi con la propria missione da sola, e il video consente di vedere anche qualcosa della gestione del personaggio, con un albero delle abilità piuttosto complesso e la gestione dei diversi poteri magici che si possono raccogliere nel gioco.

Nell'ultima fase del video possiamo vedere anche un combattimento contro diversi nemici, che lascia intravedere alcune novità introdotte nel sistema, che appare ora più dinamico e reattivo, con la possibilità di utilizzare varie armi e poteri in maniera coordinata e un classico sistema di schivate e parate nel corto raggio.