Fable: i dettagli sul sistema di combattimento dalla prima prova giocata a Gamescom 2026.

La prova ha illustrato come lo studio di sviluppo abbia evoluto il classico sistema della trilogia originale , storicamente basato su Forza, Abilità e Volontà. Il nuovo sistema consente di passare in modo fluido e senza interruzioni tra attacchi in mischia, armi a distanza e magia. Non prevede la navigazione tra i menù durante gli scontri: le abilità sono mappate direttamente sui comandi del controller, agevolando le combinazioni tra i diversi stili offensivi.

In occasione della Gamescom 2026, Playground Games ha offerto alla stampa la prima opportunità di testare con mano il sistema di combattimento del nuovo Fable . La demo giocabile ha permesso di affrontare una missione intitolata "Mud and Death", in cui l'Eroe, accompagnato dal leader della Gilda degli Eroi, Humphry, esplora una miniera infestata da fantasmi e scheletri.

Il sistema di combattimento: Mischia, Magia e Distanza

Per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo, la demo ha mostrato l'uso di armi pesanti come il Bower Hammer. Si tratta di un'opzione lenta ma potente, dotata di ampi fendenti in grado di colpire più bersagli contemporaneamente e di un attacco caricato ad area. L'azione in mischia include schivate, parate tattiche (una parata perfetta può, ad esempio, decapitare uno scheletro rendendolo vulnerabile e impreciso nei suoi attacchi) e mosse finali specifiche per ogni arma.

Sul fronte della magia, gli incantesimi sono gestiti tramite un sistema a ricarica accessibile combinando il grilletto destro con i tasti frontali del controller. Tra le opzioni testate figurano abilità classiche e di controllo della folla: la Palla di Fuoco (utilizzabile per attacchi rapidi o caricata per esplosioni ad area), i Fulmini a catena, le Lame fantasma per i nemici distanti, e incantesimi di mobilità e posizionamento come Push, Lift e Rush (un teletrasporto per aggirare i nemici). Inserito anche l'incantesimo "Befowl", capace di trasformare temporaneamente i nemici in galline, persino nella loro variante non-morta.

Gli attacchi a distanza completano l'arsenale, rivelandosi utili per colpire i punti deboli degli avversari. L'uso di un arco pesante garantisce maggiore precisione, mentra la balestra può sparare delle raffiche, utili per uccidere i nemici più deboli. Mirare a specifiche parti del corpo produce effetti vari, come lo sbilanciamento del nemico se colpito alle gambe.

Parlando di nemici, Playground Games ha strutturato gli scontri affinché il giocatore debba gestire gruppi numerosi, spesso capaci di richiamare rinforzi. La demo ha presentato tre principali varianti:

Hollow Folk: Scheletri presenti in varianti da mischia, a distanza e corazzate. Possono essere smembrati, ma continuano ad attaccare nonostante le menomazioni. Le varianti dotate di armatura risultano immuni agli attacchi a distanza.

Wraith: Fantasmi volanti molto veloci. Pur essendo fragili, sono pericolosi perché in grado di evocare o possedere gli Hollow Folk. Vanno eliminati per primi.

Lantern Keeper: Un mini-boss volante dotato di una notevole resistenza. Dispone di attacchi dalla distanza, tra cui un soffio di fuoco non parabile e proiettili esplosivi, ed è a sua volta in grado di evocare i Wraith. Il suo punto debole è rappresentato dalla lanterna che porta con sé.

L'uscita di Fable è fissata per il 23 febbraio 2027, con un periodo di accesso anticipato a partire dal 18 febbraio per gli acquirenti della Premium Edition. Il gioco sarà disponibile su Xbox Series X e S, PC, in streaming tramite cloud e sarà incluso fin dal lancio nel catalogo Xbox Game Pass, supportando inoltre la funzionalità Xbox Play Anywhere.