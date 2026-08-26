La smart TV LG QNED 4K ultra sottile da 50" è in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della smart TV LG QNED 4K: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo totale e finale di 339€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto dal box qui sotto: La Smart TV LG da 50" punta su una qualità dell'immagine avanzata e su un'esperienza d'uso ricca di funzioni intelligenti. La tecnologia Dynamic QNED Color utilizza un'ampia gamma cromatica sviluppata da LG per offrire colori più vivaci e realistici.

Al centro dell'esperienza c'è il processore a7 4K Gen8 con IA, progettato per migliorare la resa delle immagini e garantire una qualità 4K più nitida e profonda.