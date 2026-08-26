3

State of Decay 3 è vivo: il gioco arriverà su Game Pass e la closed beta è prevista entro l'anno

Smentiti i rumor sul ridimensionamento di State of Decay 3; il titolo prosegue il suo percorso verso la release del 2027 con l'apertura delle registrazioni per la prossima closed beta.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   26/08/2026
Una delle protagoniste di State of Decay 3
State of Decay 3
State of Decay 3
News Immagini

Nonostante la recente riorganizzazione interna di Xbox, che ha comportato il licenziamento di migliaia di dipendenti, e il diffondersi di indiscrezioni su una possibile cancellazione del progetto o su una sua esclusione dal catalogo Xbox Game Pass, lo sviluppo di State of Decay 3 prosegue regolarmente. A dissipare i dubbi della community è intervenuta Microsoft attraverso un aggiornamento sulle pagine di Xbox Wire.

Si farà

L'azienda ha quindi smentito le voci circolate di recente, confermando che l'atteso titolo survival a tema zombie sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio. Per rassicurare ulteriormente i giocatori, Microsoft ha annunciato l'imminente arrivo di una fase di test tecnici:

"I playtest della closed beta di State of Decay 3 arriveranno prima della fine del 2026. Scoprite di più su cosa vi aspetta e iscrivetevi subito per avere la possibilità di sopravvivere in anticipo". Gli utenti interessati possono già registrarsi sul sito ufficiale del gioco per tentare di partecipare alla closed beta, che si svolgerà entro la fine dell'anno. Questa fase di prova accoglierà un numero di giocatori superiore rispetto ai precedenti test alpha e implementerà diverse migliorie basate sui feedback raccolti finora dalla community.

State of Decay 3 non è stato cancellato, conferma Undead Labs che scrive ai fan State of Decay 3 non è stato cancellato, conferma Undead Labs che scrive ai fan

Sul fronte delle caratteristiche tecniche e di gameplay, gli sviluppatori hanno anticipato che il terzo capitolo proporrà la mappa più vasta mai realizzata nella storia del franchise. Inoltre, introdurrà un sistema multiplayer "untethered", ovvero privo delle limitazioni di distanza tra i giocatori che caratterizzavano i capitoli precedenti, permettendo una maggiore libertà di esplorazione cooperativa nella raccolta di risorse e nella costruzione degli insediamenti.

L'uscita della versione definitiva di State of Decay 3 rimane prevista per il 2027. Il titolo sarà disponibile su Xbox Series X e S e PC, con supporto completo alle funzionalità Xbox Play Anywhere e a Xbox Cloud Gaming.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
State of Decay 3 è vivo: il gioco arriverà su Game Pass e la closed beta è prevista entro l'anno