Philips Evnia alla Gamescom 2026: i monitor da gaming da tenere d’occhio a Colonia

Philips torna con Evnia anche quest'anno alla gamescom con una selezione piuttosto ampia di monitor che compongono il suo attuale catalogo gaming. Quelli che sono stati messi in mostra allo stand Philips sono infatti diversi modelli già disponibili, messi a disposizione del pubblico per essere visti e provati direttamente a Colonia. La scelta copre praticamente tutte le principali declinazioni della gamma: ci sono QD-OLED da 27 e 32 pollici, modelli ad altissimo refresh rate per chi gioca soprattutto titoli competitivi, un 34 pollici ultrawide e persino il grande 49 pollici in formato 32:9. Vediamo insieme i dettagli di questi monitor.

Philips Evnia 32M2N8900P, il QD-OLED 4K da 240 Hz Il 32M2N8900P è il modello adatto se cercate un'ottima risoluzione ma al contempo velocità: è pensato soprattutto per configurazioni di fascia alta, capaci di sfruttare il 4K anche con frame rate elevati, ma resta interessante anche per chi usa lo stesso monitor per giocare, lavorare e consumare contenuti. Il pannello è un QD-OLED da 31,5 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel e refresh rate fino a 240 Hz, affiancato dalla compatibilità NVIDIA G-SYNC. La certificazione è DisplayHDR True Black 500, mentre la profondità colore a 10 bit permette una gestione più graduale delle sfumature. Completano la dotazione Ambiglow, MultiView, KVM integrato e DTS Sound; Philips ha inoltre inserito una schermatura in grafene per favorire la dispersione del calore prodotto dal pannello. Il monitor Philips Evnia 32M2N8900P

Philips Evnia 49M2C8900, il super ultrawide da 49 pollici Qui il target è molto diverso: il 49M2C8900 è pensato per chi vuole sostituire una configurazione a doppio monitor con un unico, enorme schermo. Il formato 32:9 lo rende particolarmente adatto ai simulatori, ai giochi di guida e in generale a tutti quei titoli che riescono a sfruttare davvero una superficie così larga. Questo monitor utilizza un QD-OLED curvo da 48,9 pollici con risoluzione 5120 x 1440 pixel, quindi un Dual QHD, e porta il refresh rate fino a 240 Hz. Sono supportati AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC, mentre la certificazione HDR è DisplayHDR True Black 400. Da non sottovalutare anche l'audio: il monitor integra quattro speaker da 7,5 W, per 30 W complessivi, con DTS Sound. Presenti inoltre Ambiglow e la certificazione VESA ClearMR. Il monitor Philips Evnia 49M2C8900

Philips Evnia 34M2C8600P, l'ultrawide QD-OLED da 280 Hz Il 34M2C8600P è probabilmente il compromesso più naturale per chi vuole passare a un ultrawide senza arrivare alle dimensioni del 49 pollici. Il formato 21:9 offre più spazio laterale rispetto a un monitor tradizionale, ma rimane abbastanza gestibile anche su una normale scrivania e si presta bene sia al gaming sia all'utilizzo quotidiano. Il pannello è un QD-OLED da 34 pollici con risoluzione 3440 x 1440 pixel, refresh rate da 280 Hz e profondità colore a 10 bit. Presente inoltre la certificazione DisplayHDR True Black 500, MultiView e KVM integrato per utilizzare due sorgenti, speaker stereo e Ambiglow. Anche qui Philips adotta una schermatura in grafene dedicata alla gestione termica del pannello, insieme alle modalità LowBlue e Flicker-free. Il monitor Philips Evnia 34M2C8600P

Philips Evnia 27M2N8500, il QHD da 360 Hz per il competitivo Il 27M2N8500 si rivolge invece in maniera molto più netta a chi mette la velocità davanti a tutto il resto: è un formato particolarmente adatto a FPS e giochi competitivi, dove i 27 pollici permettono di mantenere l'intera area di gioco facilmente sotto controllo e un refresh rate molto alto può fare davvero la differenza. Questo schermo monta un QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione 2560 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz. Sono presenti AMD FreeSync Premium Pro e compatibilità NVIDIA G-SYNC, oltre alla certificazione DisplayHDR True Black 400 e alla profondità colore a 10 bit. Tra le funzioni dedicate al gaming troviamo Smart Crosshair e le modalità SmartImage, mentre Ambiglow e Dynamic Lighting gestiscono la parte legata all'illuminazione. Il monitor Philips Evnia 27M2N8500

Philips Evnia 32M2N6901A, il 4K QD-OLED più equilibrato Il 32M2N6901A ha senso soprattutto per chi cerca un monitor 4K di grandi dimensioni senza inseguire necessariamente frequenze da 240 o 360 Hz. I 165 Hz restano più che sufficienti per gran parte dei giochi e rendono questo modello interessante anche per configurazioni che puntano maggiormente alla qualità dell'immagine. Parliamo di un QD-OLED da 31,5 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel e refresh rate da 165 Hz, certificato DisplayHDR True Black 400. Sono disponibili USB-C, MultiView e KVM integrato, oltre a speaker stereo, DTS Sound e Ambiglow. Torna inoltre la schermatura in grafene per distribuire il calore generato dal pannello e limitarne l'accumulo durante l'utilizzo prolungato. Il monitor Philips Evnia 32M2N6901A

Philips Evnia 27M2N6501L, QD-OLED e 240 Hz in formato 27 pollici Il 27M2N6501L occupa una posizione intermedia nella gamma: non arriva ai 360 Hz del modello più spinto, ma mantiene un pannello QD-OLED e una frequenza sufficientemente alta per rivolgersi anche a chi gioca titoli competitivi. Può essere una soluzione più trasversale per chi vuole un 27 pollici QHD veloce, senza rinunciare ai vantaggi dell'OLED nei giochi più spettacolari. Il pannello da 26,5 pollici lavora a 2560 x 1440 pixel e 240 Hz, con supporto AMD FreeSync Premium e profondità colore a 10 bit. La dotazione comprende inoltre Ambiglow, MultiView ed Evnia Precision Centre. Sul fronte delle funzioni gaming troviamo Stark ShadowBoost, pensato per rendere più leggibili le zone scure, Smart Crosshair e Smart Sniper. Il monitor Philips Evnia 27M2N6501L