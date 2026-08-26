Apple, il famoso panno per pulire i display ora costa meno della metà: taglio di 15 euro sul prezzo di listino

Apple si prepara, secondo le indiscrezioni, a una nuova ondata di aumenti sui propri prodotti. Dopo i rincari che hanno interessato Mac e iPad, anche i prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero arrivare a settembre con prezzi più elevati, complice anche la crisi del mercato delle memorie.

Il panno Apple passa da 25 a 10 euro

Il panno per la pulizia Apple costa ora 10 euro, contro i 25 euro richiesti all'uscita nell'ottobre 2021. Si tratta di una riduzione di 15 euro, pari al 60% del prezzo originale. Nonostante la nuova collocazione nello store, il prodotto appare sostanzialmente invariato rispetto alla versione precedente: stesso colore, stesse dimensioni e stesso logo Apple nell'angolo inferiore. Niente specifiche al ribasso, insomma, almeno sulla carta.

Panno per la pulizia Apple

Anche la descrizione conferma l'assenza di modifiche sostanziali. Apple specifica che il materiale morbido e non abrasivo permette di pulire in sicurezza i display dell'azienda e indica esplicitamente la compatibilità con gli schermi dotati di nanotexture. Una caratteristica particolarmente rilevante per alcuni monitor e Mac con superfici specifiche.

Il prezzo di 10 euro rende l'accessorio molto meno difficile da giustificare rispetto ai 25 euro del debutto. Nel 2021 il costo aveva infatti attirato una notevole attenzione proprio perché un semplice panno in microfibra veniva venduto a una cifra decisamente superiore rispetto a prodotti equivalenti disponibili sul mercato.

Curiosa anche la sezione dedicata alla compatibilità. L'accessorio viene indicato come compatibile con un'ampia gamma di dispositivi Apple, con l'elenco che arriva fino agli iPhone 5. Naturalmente, questo non significa che gli smartphone precedenti non possano essere puliti con lo stesso materiale: la limitazione riguarda soprattutto la classificazione ufficiale dei prodotti supportati.

Il taglio arriva mentre il resto del catalogo Apple si trova invece sotto la pressione dei costi crescenti della componentistica. La crisi delle memorie sta infatti interessando l'intero settore tecnologico e potrebbe riflettersi anche sui prezzi dei dispositivi in arrivo nei prossimi mesi. Per il panno, almeno, la direzione è decisamente opposta: Apple ha ridotto il listino del 60% senza apparenti cambiamenti al prodotto.

Per chi aveva rinunciato all'acquisto nel 2021 proprio a causa dei 25 euro richiesti, oggi il conto è quindi molto più leggero. Dieci euro restano comunque una cifra non trascurabile per un panno destinato alla pulizia di uno schermo, ma il confronto con il prezzo originale cambia completamente la percezione dell'accessorio. Voi che ne pensate? State già mettendo mano al portafoglio per acquistarlo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.